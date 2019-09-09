Janice Man氣質低髮髻結婚　不敵王敏奕復古婚紗？低調台牌有來頭

對於Big Day，每位嚮往婚姻的女生都曾幻想過當天的情況、衣着，不知兩位剛成為人妻的文詠珊（Janice Man）和王敏奕（Venus）的婚禮、婚紗又有否給予你新靈感呢？ 復古婚紗、髮型的熱潮從來沒有減退過，不少女星出嫁時都喜歡以復古造型示人，而且頗適合不喜歡賣弄性感的女生。

Janice Man與男友吳啟楠在4月發布了一輯在米蘭拍攝的婚紗相。（資料圖片）

復古低髮髻中西都適合

今年4月，Janice Man宣布與36歲富三代吳啟楠（Carl）長相廝守，並將會在10月在米蘭Lake Como古堡舉行婚宴，當時便發出多張pre-wedding的照片，Janice身穿一件露背長裙擺的婚紗，並配上一個簡單復古中分低髮髻，清爽俐落，盡顯肩頸線條和臉部輪廓，而且配合古堡的背景，相當高貴優雅。

除了pre-wedding外，早前JM與男友Carl簽字結婚時她都沿用復古中分低髮髻，再配上一條入膊魚尾婚紗，前後各有一個低調的蝴蝶結作配襯，配合JM纖瘦的身形，簡潔高雅，盡顯氣質。低髮髻髮型不單陪她簽字，當她進行中國傳統的敬茶禮時，穿着紅色定制的中式裙褂時也是這髮型，並配戴Tiffany & Co. 高級珠寶系列以及紅寶石耳環，散發濃濃古典韻味。低髮髻無論配上西式或中式的禮服一樣，古典優雅，而且不退時，各準新娘不妨參考一下。

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Venus與曾國祥（Derek）拍拖6年，9月6日在日本北海道舉行婚禮。（wongmanyik@instagram）

復古小清新婚紗都出自她手......

Venus與和曾國祥（Derek）上星期在日本北海道舉行森林婚禮，簡潔小清新的風格，與一對新人相當合襯。Venus結婚當日同樣採用了低髮髻，戴上復古蕾絲花邊頭紗，並身穿了V形領口的波希米亞風格婚紗，走在森林裡，仙氣十足。

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Venus身穿的婚紗，是出自台灣訂製服品牌MS IDEAS，其設計有別於一般隆重的紗裙，而是採用波希米亞設計，V領搭配寬鬆隨意的五分袖，袖口用了古董蕾絲作裝飾，同時與腰間的花卉枝葉米色刺繡作呼應，魔鬼在於細節中，古典中帶點小性感。原來品牌大有來頭，除了製作Venus的婚紗，MS IDEAS深受台灣藝人歡迎，她曾為林宥嘉太太丁文琪、昆凌、瑪莎老婆Vicky以及柯佳嬿設計婚紗。品牌獨鍾古董蕾絲，設計的婚紗不論是甚麼風格都帶着濃濃的古典韻味，每一件禮服都要花兩、三個月的時間手工完成，十分花心思，而價錢方面約$37,700（15萬台幣），價錢會因不同的材料、配件而不同，如採用法國刺繡蕾絲便需$70,363（28萬台幣）以上。

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如果準新娘資金有限，但也想找同類型的婚紗，不妨參考以下款式：