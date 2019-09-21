【GU平價穿出高貴感】IG 興「#gu購入品」潮　推3大百搭顯瘦單品

每逢臨近轉季的日子，便是身邊朋友常抱怨不知道穿甚樣衣服的時候，為了免却襯衫的煩惱，每天也只是換一換不同顏色的上衣，而下身依舊穿著那條百搭的牛仔褲，日子久了，連坐在隔壁的男同事也忍不住的開聲問你「為甚麼頹得連襯衫的雅興也沒有？」，但實情是你不知道如何襯衣服！ 你不妨將這個艱巨的重任交給專業的日妞來示範了，學習如何將平價的日牌「GU」穿出時尚的少女風，不需要大量的課金就能穿出時尚的少女感，既可上班又能變成出街約會裝！

一件同款但不同顏色的衛衣卻能穿出截然不同的感覺 (ig@ayalilyflowers) 許多日本妹經常在Instagram分享她們以GU服裝為題的個人風格穿搭，有關GU穿搭，更加在ig興起「#gu購入品」的hashtag，網民紛紛上載GU戰利品的穿搭心得，大部分的穿搭都很適合年輕女性仿傚，以小資價格卻能襯出高端感，又帶點時髦感的日常裝扮，筆者從中選出三件最百搭易襯的單品，各位女生不妨參考，如何平價襯出時髦少女感！

1. 半身長裙

一條長裙就可以走天涯的節奏 (ig@ayalilyflowers)

女生畢生努力的目標就是減肥成功，普遍的女生都總會有各種各樣有關身材的苦惱，如果你想解決腰粗和腿粗的問題，只要擁有一條半身長裙就可以了，不論你是大腿粗還是小腿粗，或甚有「O型腳」的問題都可以輕鬆完美的掩蓋缺點。

半身長裙可以遮掩小腿肚，而女生們選擇半身長裙的時候，可以選擇及膝或至長度達致小腿位置，因為有助拉長身體的比例。在配襯上，長裙可以配一件純色的上衣，簡約的襯衫。若果身型比較矮少的女生，可以配搭一件短版的上衣，這樣有助拉長腰線。

+ 4 + 3 + 2

2.連衣裙

碎花連衣裙是今秋季的大熱 (ig@ayalilyflowers)

有時候早上遲了起床，但又要趕時間準時上班或出門，但又不知道穿甚麼衣服出門時，總是浪費了很多的時間，但一條連衣裙就可以解決以上的問題，況且連衣裙一直都是時裝界的寵兒，可以說是每一季推出的單品都是有連衣裙的份，而合適的連衣裙可以更能顯出上半的腰身，下擺遮住粗腿，打造長腿，簡單配一對純色的波鞋就可以出門了，但個子矮少的女生千萬不要挑那些鬆身款的連衣裙，因為會把身上的缺點顯現出來。

+ 7 + 6 + 5

3.針織外套

秋季必備的針織外套 (IG@ayalilyflowers)

一年四季，每個女生手袋裡都可能會帶備一件外套，以防進出冷氣地方會著涼，而針織外套是秋冬季必擁有的單品之一，針織外套亦有一個「疊搭大法」的穿著搭法，可以一件內搭打底再加穿一件針織毛衣，扣上鈕變為一件上衣；或比較休閒風的穿搭是，單穿一件針織外套但內搭一件純色襯衣，而下身配上一條闊腳褲或高腰牛仔裙亦可，不過緊記把T恤塞到褲子，會更顯瘦。

女生下裝更可以選擇搭配半身長裙，這時針織外套更要選擇修身款，最好剛剛蓋到裙邊，秀出日系甜美的風格。

