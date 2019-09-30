攝衫如何飛甩土味？緊守4大法則：上闊下窄　有助遮臀、修小肚腩

說起「攝衫」，或許不少人都覺得老套、「薯嘜」。只是近期復古潮流興起，不少人又再將攝衫元素帶到街頭上。其實攝衫也可以成為潮流的象徵，更可以將你的衣服配搭出全新的感覺。

不少人覺得攝衫只有一種方法，就是將上衣完全攝入褲子或裙子內。其實只要多留意社交平台上的穿搭達人，把衣服穿出時尚感，不單單靠身型和衣服配搭，如何把衣服下擺妥善地安置，一個細節足以改變整體造型的感覺，這也可能是為何同一套衣服，穿在自己和她們身上是兩種截然不同的感覺。以下4種攝衫方法，不妨參考一下:

攝衫其實大有學問。（eeyezi@Instagram）

1.Full Tuck（全攝衫法）

這種就是最常見的攝衫方法，不少人上班也會將恤衫全攝入下身衣物，以營造俐落、整潔的感覺，也正因如此，Full Tuck仿佛永遠只能在較為正式、認真的場合出現。然而，Full Tuck也可以用於日常穿搭，一些復古感覺的Tee，甚至是淨色Tee同樣適用於Full Tuck，高腰線的穿搭更可以顯高。

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2.Tuck and Roll（全攝+拉一點）

全攝衫法雖然能突出腰線，只是有些女生還是會略嫌會凸顯自己的「小肚腩」，Tuck and Roll就正正可以彌補這種壞處。Tuck and Roll即是把衣服下擺全都攝進去，但稍微再拉一點出來，既可以看到腰線，又可以修飾小腹。只是這種方法只適用於較為鬆身的上衣，而且上衣長度不能太短，否則動作一大就會整件衣服跌出來。

3.Front Tuck（只攝前擺）

有些女生總覺得自己臀部沒有線條或臀部太大，因此抗拒攝衫。Front Tuck就最適合對自己臀部沒有信心的女生，只將正面的衣襬攝到下身衣物，有高腰線之餘又能遮掉臀部。這種攝衫方法除了可以「遮醜」，也能提升穿搭的型格感覺。選擇這種方法時，不妨選擇本來就是前短後長設計的上衣，配上自己一直不敢嘗試的Skinny下身，穿出自己的新風格。

4.Half Tuck（只攝一邊衣襬）

Half Tuck顧名思義就是只把其中一邊的衣襬攝到下身衣物內，這種方法適合自信過人的女生嘗試，因為走出街頭，就會成為眾人焦點。然而，這種隨意的攝衫方法予人有性格的感覺，不少穿搭達人都會挑戰。而這種方法的訣竅就是攝入去的一邊衣服避免過於工整，輕輕拉一點出來才會更自然，帶出率性的感覺。