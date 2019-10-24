日皇后雅子曾受壓患失語症　穿搭不像英國王室　低調風別有用心？

日本德仁天皇於10月22日舉行「即位禮正殿儀式」，當日除了日皇德仁首次穿著皇室傳統服裝「黃櫨染御袍」出席宮中祭祀外，事隔17年，皇后雅子再梳起經典的「大垂髮」造型向宮中三殿行禮。皇后雅子當天更不辭勞苦地換了三套傳統服飾，雖備受注目的是重達20公斤的「十二單」朝服，但晚宴上皇后雅子換上長禮服，再佩戴上皇后美智子所承繼的皇冠，高貴優雅而不俗的模樣更扣人心弦。

皇后雅子穿上重達20公斤的「十二單」朝服，向宮中三殿行禮，整個人也超優美 (VCG)

自日本明仁天皇退位後，歷時30年的「平成」年代，终於走進新的「令和」年代。不僅是新日皇德仁備受外界注視，新任的皇后雅子同樣地是每次話題的焦點所在，儘管以往皇后雅子因身心狀況鮮有公開露面，但每一次她出席公開活動時，總是以溫文爾雅的穿搭突顯優雅低調的氣質，身上少見顯而易見的當季名牌，與日本皇室保守低調的行事風格如出一轍，更與大眾所熟識的英國凱特王妃、梅根的時尚風格截然不同，甚至與明仁皇后美智子經典出場禮服「大墊肩」服裝形成強烈對比，或許這是與皇后雅子低調、沉實的性格有關。

明仁皇后美智子經常以「大墊肩」服裝出席不同的公開埸合 (Getty)

誤飛入皇室的折翼彩蝶 如何慢慢療傷

1993年6月9日，日皇德仁和皇后雅子正式成婚，皇后雅子的本名「小和田雅子」，捨去娘家的姓氏，轉為「雅子」冠以夫姓 (Getty)

還沒有嫁入這個有許多繁文縟節的日本皇室前，年少時的皇后雅子就隨著同樣是擔任外交官的父親周遊列國，認識不同的當地文化，最後個性開朗又感於挑戰的她也踏上和父親一樣的道路，當了一名博學於文的外交官，更是一個精通六國語言的外交官。當時的她是一個典型的自主事業型女性，出席不同的外交活動時都精心挑選穿上西裝褲裝，來展現自主女性的幹練個性，但又不磨掉日本女生印象中的甜美風格，還沒有成為「平民王妃」的她沒有遵循嚴苛的皇室規範或是諸多繁文縟節。

2002年7月20日，雅子選了全身作素色的打扮，配以珍珠耳環作點綴，加上頂同色系的帽子，簡潔且高雅，在東京羽田機場迎接明仁天皇和美智子皇后從歐洲返回日本。(Getty) 身份還是外交官的皇后雅子機緣巧合下認識了當時還是皇太子的德仁，他對雅子一見鍾情且展開熱切的追求，癡情的德仁經過七年時間的追求，最終感動她答應自己的求婚。成婚後，如一般的皇室家庭，隨即陪同德仁四出出席外交活動，衣著上也明顯地與日本皇室低調的風格配襯，穿搭中不乏是素色系，如白色、淺粉色、米色系緞面材質套裝，配襯珍珠耳環或頸鍊，突顯溫柔低調的賢淑氣質，甚具親和力，不像以往充滿女強人幹練感的衣著。

【按圖看】日皇后雅子突顯溫婉、具親和力的穿搭：素色系套裝＋珍珠配飾

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在某些重要場合中，皇后雅子亦會以深色套裝示人，特別喜歡天鵝絨質料，配以閃石胸針、耳環名戒指點綴，加上一頂圓邊帽，展現皇后應有的雍容華貴的一面，也散發出她本身的知性氣質，溫柔以外帶點幹練感，卻又不掩蓋天皇丈夫的風頭，盡顯日本女性默默支持丈夫的個性。不過即便是如何雍容華貴也好，皇后雅子就像是一隻囚在鳥籠的金絲雀，華貴的妝扮內卻失掉了靈魂。

【按圖看】日皇后雅子知性美穿搭：深色天鵝絨材質套裝＋閃石配飾＋帽

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原本好動多言的皇后雅子在一次訂婚典禮上，因發言的時間比起日皇德仁長了只僅僅的7秒，卻被皇室斥為「失禮」，往後的時間只是宣傳稿讀，在公開場合更不再發表講話，猶如一隻折翼彩蝶，想飛也飛不起，諸多的規範讓皇后雅子令到她患上心因性失語症，長達數月時間無法說話，加上未能為皇室誕下兒子的閒意閒語亦令她倍感壓力，更令皇后雅子封閉自己，近11年都鮮少在傳媒上曝光，不過因時代的轉變及女兒愛子內親王的支持下，慢慢步出陰霾，再次以全新的姿態出現在大眾目光底下，以保守風格的禮服展現活潑風格和莊重氣質，同時更演活細膩的變化魅力。