【情侶裝】日本女生低調放閃穿搭：上下顏色倒轉　簡約卻重細節

偶爾想跟男朋友放閃一下，羡煞旁人，將兩人依偎親密的合照上載網上卻擔心過份的矯情做作。但其實「放閃」還是有很多的方法，以低調的「情侶裝」演繹彼此之間的濃情愛意和默契也不失為一個好方法，加上浪漫的聖誕節臨近，街上情人一對對，要低調地閃瞎旁人，不妨參考一下日本女生(IG@mari_alwayshawaii) 與男友的低調放閃「情侶裝」，讓你和愛侶都可渾身散發著「我們在熱戀交往中」的信息吧！

「你是我的眼 帶我領略四季的變換」，挑選相同色系的單品可輕鬆搭出時髦又有特色的情侶裝 (ig@mari_alwayshawaii)

熱戀中的戀人自自然然地散發著一陣陣甜蜜的氣息，有時將自己喜歡的穿搭風格與另一半互相配合，也可以為戀愛中的情侶帶來另一種的樂趣，配搭的同時更可以考驗情侶如何透過不同款色的服裝搭配，展現彼此最獨特的風格。或許有時候在襯衫方面都沒有多大的頭緒，穿著完全一樣款式的衣服卻過份耀眼，那「情侶裝」要怎麼樣配搭才不惹人厭卻又好看？不妨參考以下日本女生三個不敗的「情侶裝穿搭術」，來閃瞎大家的眼睛吧！

1. 挑選款色或圖案近似的衣服

款色或圖案近似的衣服互相搭配，也給人特別有默契的感覺，情侶間也可以選擇大地色系等等的衣服單品(ig@mari_alwayshawaii)

拍拖時期，很多女生都恨不得告訴全世界謂：「他就是我的。」在衣著配搭上都偏向配搭完全一樣款式的衣服，有些許的刻意，但其實耍點小心機，運用不同條紋或近似款色的衣服，也是很值得情侶們入手配搭的單品，當然也是搭配「情侶裝」時的好幫手，不需要浮誇或複雜的設計，只需要找出兩人當天穿著的重點，例如：千島格花紋等等，然後兩人都穿上相同款式但不同的單品，如男友穿千島格花紋上衣，女生穿千島格花紋的短子，並依照衣服的顏色和款式作出配搭即可。

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2. 跟對方的上下穿搭色調倒轉

「上下顏色倒轉」穿搭法也可以挑選相同色系的衣服作為主打，低調得來卻可以放閃。(ig@mari_alwayshawaii)

除了「近似款色或圖案近似的衣服」外，情侶們也可以利用「相同色系的衣服」來營造出相同氛圍的情侶穿搭，雖然有時候不同款式會讓人認為不太夠「情侶裝」，但相同色系的衣服可以讓別人自動地將你們歸納為同一個群體。加上若然同色系的情侶裝會被人覺得欠缺創意或沉悶的話，不妨參考現時十分流行的「上下顏色倒轉」穿搭法，即是女生穿上黑色上衣，男生就穿上黑色褲子，簡單卻著重細節位置，低調得來卻可以放閃。

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3. 全身挑選一種色調的衣服

全身挑選一種色調的情侶服，花點心思在同一色彩衣服的層疊混搭中，可輕鬆打造出甜蜜的情侶感 (ig@mari_alwayshawaii)

情侶可以採用簡單基本步還原方法，可以選擇最基本的一種色調衣服單品作為穿搭中的亮點，即是全身配搭都是以一種顏色作為主打，花點心思在同一色彩衣服的層疊混搭中，留意衣服的層次感，並且秉持著整個「情侶裝」的感覺是落在同樣單品上面的原則，就可以輕鬆打造出甜甜蜜的情侶感了，或計你會認為有些單調時，也可以配上小配飾來減少沉悶的感覺，更可創造出乾淨俐落的情侶外貌。