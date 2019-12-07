聖誕名牌手袋大減價　小資女必搶3折Miu Miu 、4折Chloe人氣款！

來到年尾加上聖誕節這個大節日，最讓女生們為之瘋狂的，當然就是各種各樣的大減價活動。每年一到這段期間，根本就是難以忍手的「出血大祭典」。剛過去不久有Black Friday網購大減價，緊接而來抵買的有Twist年尾手袋大減價優惠，其中15款精選名牌手袋最低3折就買到！優惠期從12月9日開始，身為精明的小資女又怎麼可以錯過這個入手名牌袋的機會呢？

減價手袋對女人來說是一個難以抵抗的誘惑。(misselvani@IG)

今次的Final Sale袋款品牌都十分吸引，分別有Gucci、Dior、Chloe、Givenchy、Valentino等等，最便宜的袋款甚至只要HK$1,005就可以入手，教女生們如何抵抗這麼強烈的引誘，而且溫馨提示各位，減價貨品數量有限，先到先得！

Chloe Tess Bag

Elva(倪晨曦)也是Chloe Tess Bag的忠實粉絲，在她的Instagram上出鏡率極高。(misselvani@IG)

Chloe最標誌性的手袋款式一定是她們家的馬鞍袋系列，當中Tess和Nile系列就是最受歡迎的袋款，也經常見到它們出現在女星的IG上，出鏡率也十分高。時尚達人倪晨曦(Elva)更是經常用這兩個袋款，特別是Tess Bag ，揉合了Faye Bag的金屬環形扣Drew Bag的馬鞍袋形，成為了Chloe的另一款IT Bag，忠粉們一定不能錯過。而這次TWIST的大減價就包含了Chloe的Tess Bag，價錢更十分吸引！

女星熱捧的Chloe Tess Bag：

Givenchy GV3 Bag

Givenchy GV3 Bag是新任創意總監Clare Waight Keller上任後的第一款設計。(Givenchy官網)

Givenchy自從換了新的創意總監Clare Waight Keller後，為品牌注入了復古的氣息，她上任後的第一個設計就是GV3 Bag，靈感來自於Givenchy位於巴黎喬治五世大道三號的總部地標。這次遑進行特價的款菱形壓紋款，就曾經出現過在韓國女星IU拍攝的大熱電視劇《德魯納酒店》中，高貴又典雅的外型很適合出席重要場合時使用，也是非常受女星歡迎的IT Bag。最重要的是Givenchy GV3 Bag今次低至3折優惠，原價HK$19,900的手袋減價後只需HK$5,970，叫人怎能忍手呢?

女神林志玲也大愛的Givenchy GV3 Bag：

Gucci Ophidia Round Crossbody Bag

Gucci Ophidia系列的圓形迷你肩揹袋是今年的IT Bag之一。

由於復古時尚當道，圓形手袋也是今年非常流行的IT Bag之一，自2018年開始圓形手袋就重出江湖，不少大品牌例如LV、Gucci、Chanel都爭相推出圓形手袋，小巧又百搭的袋形瞬間穫得不少女星的青睞。以高貴又百搭的黑色皮革為主調，加上標誌性的紅綠織帶條紋，標纖細節位和拉鍊位都加入了70年代的Gucci經典雙G標誌，時髦得來又帶點可愛。今次TWIT都不輸蝕，Gucci Ophidia系列的圓形迷你肩揹袋更是不能錯過，原價HK$14,300，減價後只要HK$5,720，錯過了真的會後悔莫及！

Janice Man也愛用復古圓形手袋：

按圖看餘下的12款大減價手袋：