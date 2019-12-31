港台韓女星IG穿搭出色被邀到時裝周 37歲楊丞琳、Yu穿出少女味

一眾女明星出席大小活動時，在鏡頭前的穿搭打扮都是時尚又好看，並拍下一堆美照，但她們私下打扮又會否與台上一樣美麗動人？ 現在社交媒體流行，Instagram成為明星平日分享私下模樣的平台，相信大家都follow不少喜歡的明星，八卦一下她們的日常，甚至了解一下她們穿搭甚麼品牌，你覺得哪位的私下穿搭與台上一樣值得參考、follow呢？

Heidi 李靜儀 經常在 Instagram 分享美照。（heidibibe@Instagram）

Heidi 李靜儀（IG：heidibibe）

來自唱跳組合Super Girls的Heidi李靜儀，除了歌影外，她對時裝更甚有興趣，去年便成立了自家品牌「Be True To Yourself（B.T.T.Y.）」，一推出大受歡迎，剛剛便推出個人新歌《Be True》為品牌造勢；Heidi的穿搭風格率性又不失少女味，吸引不少時裝品牌賞識，如Fendi、Chanel等，更曾被邀請出席時裝周。

Heidi李靜儀的穿搭非常適合小胸女生參考，她不時穿着tube top、bralette、一字膊等，小露性感，又不帶有半點色情味道；除了耍小性感，她也有中性的一面，更是典型「西裝褸控」，一年四季都有不同的西裝褸穿搭，大多都偏向輕熟女風，休閒又不失造型感，這都全靠西裝褸的功勞。

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台灣女星曾之喬是近年時裝周的常客。（chiaochiaotzeng@Instagram）

曾之喬 （IG：chiaochiaotzeng）

台灣女藝人曾之喬14歲以團體「Sweety」出道，後期主要拍攝偶像劇，曾暫停演藝事業2年，甚至6年沒有任何廣告、代言，但現在她的名氣逐漸回升，更受品牌邀請出席時裝活動，甚至跑巴黎、米蘭時裝周，這是對一個藝人的穿搭、名氣的肯定。

在鎂光燈下的喬喬穿着都是洋裝、禮服為主，私下喬喬的服飾都非常「貼地」，以簡約風為主，更不時以牛仔闊腳褲作配搭；喬喬更在Instagram創了「#自拍神梯」的hashtag，不時拍攝她的私下穿搭，不但有創意，更清楚展示她的配搭風格，追隨者尤是喜歡喬喬的手袋款式。

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前Wonder Girls成員的穿搭可型格又可甜美，是女生必學對象。（miyayeah@Instagram）

Summi 宣美（IG：miyayeah）

當年韓風席捲全球，女團Wonder Girls的功勞絕不能忽視，同是退出Wonder Girls的泫雅、宣美（Summi），前者無論是娛樂事業，還是私下生活、穿搭都成為熱話，然而宣美的穿搭一點也不輸泫雅，時而型格、時而girly，最重要是每位女生都可以駕馭到她的穿搭方式。

就像一對感覺粗獷、型格Dr. Martens 的中長筒靴子，宣美也可以穿出男孩風、也能穿出女生約會風，而且亳無違和感；想時尚帥氣，便把皮褸與馬汀鞋配搭起來，想優雅約會風，便利用粉色系的小洋裝。

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