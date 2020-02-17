【2020春夏潮流】哪款太陽眼鏡可減齡5年?湯洛雯岑麗香也是捧場客

近年太陽眼鏡款式推陳出新，不再只是炎夏的遮陽工具，只要搭配適宜，立馬化身潮流單品，為整體造型加分！以下是2020最新眼鏡潮流，教你揀選適合自己的太陽眼鏡之餘，同時令你視覺年齡即時減5歲！

揀啱太陽眼鏡瞬間亮化造型。 (roxannetong@IG)

OVERSIZED鏡框配大地色系

Oversized鏡框有修飾面型的作用，無論是普通眼鏡抑或太陽眼鏡，近年oversized 方形和橢圓眼鏡款大行其道，方臉和長臉女生可選擇圓形眼鏡以柔化臉部線條，並具減齡效果；而圓臉女生若嫌純粹長方形的眼鏡過分老成，也不妨考慮梨形框。值得留意的是，大鏡框的太陽眼鏡會給人沒精打采的感覺，只作造型考慮的話可選擇淺色鏡片，更甚者亦可束起頭髮，將耳朵露出來，清爽又減齡！

說起鏡片，今年的顏色則大放異彩，除了在大地色調上作出變化，愈來愈多設計採用綠色和奶油色，玩味得來又不失休閒感，若遇上陽光不算猛烈的日子，玫瑰金色和湖水藍便是至潮之選。

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多邊形設計添時尚感

眼鏡不再局限於圓形或方形！最近太陽眼鏡鏡框有時在圓滑弧面上加上棱角，有時在長方形的鏡框底裁成半圓狀，衝撃視角之餘又提供更多選擇，方便搭配不同場合和造型！

貓眼眼鏡突顯女性嫵媚。 (unsplash)

另外這些細節上的改動，可讓大眾找到最能修飾自己面形的眼鏡，例如貓眼款式雖可強調顴骨，但貓眼角太高便好像「肥姐」的經典80年代款式，老土兼過份強勢！建議大家選擇低調淨色、鳳眼感較低的貓眼款太陽眼鏡，柔化氣場，增添浪漫女人味。

「靚湯」湯洛雯大愛飛行員眼鏡。(roxannetonf@IG) 飛行員框再現復古熱潮 自宋仲基在《太陽的後裔》演繹型格的空軍造型後，亞洲便吹起飛行員款眼鏡熱潮！這種眼鏡的特點是加設眉框和橢圓形設計，無論是眼睛還是面型都一律有令視覺上變圓的感覺！所以，近年的不少設計都會將鏡框下方修飾成微尖形，即時後生5年，而且還有瘦面效果，最美人妻岑麗香便是當中的最佳人辦！ 飛行員眼鏡風格率性活潑，建議配戴時可搭配運動或中性的衣著，突顯休閒感；另外，由於眉框設計會遮住眉毛，可能令眼睛變細無神，建議塗上睫毛液和畫上眼線改善其缺點。

2020 春夏太陽眼鏡推介

又到新一年，想為打扮加點新意的你，不如入手一副太陽眼鏡，輕鬆為造型加分吧～

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