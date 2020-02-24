【2020代表色】GUCCI鐵粉何超蓮都愛經典藍！ 藍系包包最抵買推介

藍色給人優雅、寧靜、安心、沉穩的療癒感。色彩界權威Pantone公布了2020年的代表顏色，正好就是PANTONE 19-4052 「經典藍(Classic Blue)」。GUCCI很有先見之明，在春季時裝系列率先推出多款藍系的單品，得到何家千金何超蓮的寵愛，看來今年真的要入手幾件！