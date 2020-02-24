【2020代表色】GUCCI鐵粉何超蓮都愛經典藍！ 藍系包包最抵買推介

藍色給人優雅、寧靜、安心、沉穩的療癒感。色彩界權威Pantone公布了2020年的代表顏色，正好就是PANTONE 19-4052 「經典藍(Classic Blue)」。GUCCI很有先見之明，在春季時裝系列率先推出多款藍系的單品，得到何家千金何超蓮的寵愛，看來今年真的要入手幾件！
何超蓮潮穿GUCCI最新經典藍色毛衣。（Instagram@laurinda_ho）
何超蓮是GUCCI鐵粉！
何家千金何超蓮樣子甜美，身材更加不得了，她的穿搭一直被受注目。超蓮亦極具潮流觸覺，她是GUCCI的鐵粉，在她的IG裡不時可見她穿上GUCCI的新裝，配上該品牌的包包，有她加持身上丟衣飾馬上成為人氣熱賣品！
何超蓮的GUCCI藍系潮流穿搭。（Instagram@laurinda_ho）
GUCCI今年春季推出的款式繼續秉承奢華風格，特別的是今季推出了一系列經典藍的單品，包括春季必備的羊毛外套和西裝外套。包包方面，最受歡迎的GG Marmont、Ophidia、Dionysus均換上藍色新裝，比起同是沉穩系的黑色更有新意，合潮流亦很易襯！
色彩界權威Pantone公布了2020年的代表顏色，正好就是PANTONE 19-4052 「經典藍(Classic Blue)」。（pantone.com）
藍系包包：長青易襯款式值得入手
Marmont small quilted leather camera bag $11,300 （farfetch.com）
藍系時裝：春季必備羊毛外套 帥氣西裝外套
Sweatshirt with Gucci Tennis $11,500（farfetch.com）
藍系鞋款：經典樂福鞋是穿搭亮點
Gucci Jordaan leather loafer $6,300（farfetch.com）
(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/24)