【BLACKPINK】Jennie隊內霸凌Lisa？用穿搭隔空傳最強閨蜜情

韓國人氣女團BLACKPINK自出道以來都有不和傳聞。「Jennie隊內霸凌」更成為網民熱搜的話題，有片段指Jennie多次公然帶頭欺負泰國國藉的隊友Lisa，引起兩派粉絲的罵戰。Jennie和Lisa的關係好嗎？不如從她們的IG看箇中細節吧！

韓國女團BLACKPINK 4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa，不但唱得跳得，擁有高實力，還有極高顏值，出道至今一直在火紅。不過人紅自然是非多，黑粉們不時都質疑她們4人的感情，不和傳聞不絕。網上有片段指Jennie多次公然霸凌Lisa，是否真有其事？

Jennie說要在Lisa生日時在她臉上給她一個大巴掌，說得可怕，令粉絲感到驚訝。（微博@lisaindaeyo）

不過，不和傳聞在女團世界也是正常不過的事。對於這個傳聞，部分粉絲認為Jennie只要開玩笑，Lisa並沒有介意。而且，只見BLACKPINK感情要好，Jennie和Lisa在IG都不時放閃光彈，在不同時間和場合下，不約而同地穿上合襯的衣服，二人用穿搭解答傳聞，隔空傳最強閨蜜情，粉絲們不用擔心！

BLACKPINK感情要好，Jennie和Lisa在IG都不時放閃光彈。（Instagram@ jennierubyjane）

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最強閨蜜穿搭1︰Tube Top+外套 纖腰馬甲線若穩若現

BLACKPINK是跳唱女團，成員好身材是基本吧！Jennie和Lisa都愛穿露臍Tube Top，然後外搭較寬鬆的外套，露出纖腰，馬甲線若穩若現，性感又帥氣，而且很適合愛跳舞的她們。

露出纖腰，馬甲線若穩若現，性感又帥氣。（Instagram@ lalalalisa_m）

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最強閨蜜穿搭２︰韓系最潮牛油果綠

綠色看似難襯，但牛油果綠色穿上身亮眼顯白又夢幻活潑，能襯出糖果小清新，難怪能成為Jennie和Lisa常穿的顏色！剛好這隻特別的綠色被評定為2020的大熱流行顏色，穿上一件牛油果綠色的單品，與黑、白色和牛仔是絕配，愛走韓風的話就要跟BLACKPINK這樣穿了！

Lisa很喜歡牛油果綠色。（Instagram@ lalalalisa_m）

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最強閨蜜穿搭３︰​紮染T-shirt 繽紛多彩

穿搭的配色方面，除了牛油果綠色之外，Jennie和Lisa都不約而同地穿起紮染T-shirt，繽紛多彩，很有活力，特別適合春夏季。

Lisa穿上紮染T-shirt。（Instagram@ lalalalisa_m）

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最強閨蜜穿搭4︰復古貓眼太陽眼鏡 增時尚氣場

現在最流行的太陽眼鏡款式莫過於復古的貓眼形！細長型的鏡片有如貓眼一樣，帶點厭世感覺，同時能立即為穿搭增加時尚氣場。Jennie和Lisa都戴過這款太限眼鏡，感覺酷酷的，是整體穿搭的重點。

現在最流行的太陽眼鏡款式是復古的貓眼形！（Instagram@ jennierubyjane）