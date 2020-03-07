【孫藝珍】外表完全看不出38歲！　夏天前學好三招女神減齡穿搭術

編按：《愛的迫降》熱播後，除了玄彬與孫藝珍的甜蜜結局外，另一焦點便是女主角孫藝珍的外表，完全看不出已經38歲。一起來看看孫藝珍的「減齡打扮」！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「孫藝珍38歲逆生長！減齡私服穿搭大公開」，刊於01撐場】

韓劇《愛的迫降》圓滿大結局，玄彬與孫藝珍在瑞士重逢後過上美滿的生活，兩人幸福的模樣讓不少粉絲都喊話讓兩人現實中也在一起！女神孫藝珍自小便是美人胚子，如今38歲的她，魅力依舊不減，不僅臉上幾乎看不到歲月痕跡，就連私服穿搭也超逆齡。

1. 亮色系和淺色系

很多女生都知道淺色衣服顯年輕、朝氣，但不少人盲捧粉色系，以為粉色系是萬能的減齡穿搭術。要避免落入俗氣的圈套，可以改用鮮艷的亮色系、淺色系，例如黃、淺藍等等，取代每人都穿的粉色，不但減齡，更可以突顯個性。

除了亮色系衣服之外，白色亦是減齡首選的顏色。孫藝珍常常穿白色的私服，氣質絕對是滿分，更給人一種純淨活潑的感覺。

2. 經典休閒服

基本款的休閒服也是孫藝珍主要私服，把造型化繁為簡的素雅路線亦可減齡。例如五分袖上衣紮進經典款牛仔褲，再把外套繫在腰間，先不說這個穿搭幾乎零技巧可言，就連單品你衣櫃裡甚至早就都有了。有時追求潮流趨勢未必是件好事，最主要還是要根據自己的品味和風格搭配。

3. 雙馬尾

髮型也是減齡重點之一，單馬尾和雙馬尾都是減齡的好選擇，而雙馬尾比單馬尾更顯年輕，只要把髮尾用曲髮棒夾曲，營造蓬鬆感；或者把兩邊雙馬尾都盤成丸子頭就更顯可愛。擔心不能駕馭的話，可以調整雙馬尾的位置落在耳後兩側，就不會有過份可愛的尷尬，或者編成三股辮，搭配草帽、棒球帽也十分適合呢。

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