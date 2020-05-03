【小資女】吳謹言也愛Marc Jacobs人氣相機包　2千餘買起最潮色系

近年Marc Jacobs的相機包極具人氣，熱潮不斷，價值2,000元左右的心動價令小資女們忍不住入手一個！方方正正的袋款實用又耐看，亦有豐富亮麗的顏色選擇，成為不少女星和網紅的潮流單品，吳謹言是其一粉絲，令身形嬌小瘦削的她增添活潑可人的感覺。

內地古裝宮廷劇《延禧攻略》令「魏櫻珞」吳謹言火速爆紅，頓時成為時裝品牌的寵兒，是國內的Fashion Icon。Marc Jacobs的相機包就是吳謹言喜歡的單品之一！美國品牌Marc Jacobs推出的Snapshot Camera Bag，袋型方正，小巧輕便，收納度卻極高，基本上手機、紙巾、錢包、鎖匙、相機等小物都能「一包搞掂」，非常實用，難怪深得網紅喜愛。

吳謹言是Marc Jacobs相機包的粉絲，令身形嬌小瘦削的她增添活潑可人的感覺。（微博@MARCJACOBS中国）

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Marc Jacobs相機包材質用上防刮牛皮革，非常耐用。另一吸引之處，就是顏色配搭選擇極多，永遠也有新鮮感。多種顏色拼接，加上不同款式的闊肩帶可自由配搭，襯出獨特個性，也不怕與其他人撞款，襯衫必備。Marc Jacobs每季都會推出不同顏色的款式配搭，今季十分流行檸檬黃和亮麗的橙色，為夏日帶來活力感，是必入手的款式。同時加推夢幻粉嫩的幻彩配色，粉紅、淺藍、淺黃與薄荷綠的混色，就如棉花糖和獨角獸，吸睛度超高！

Marc Jacobs今年推出夢幻混色，十分吸睛！（Instagram@marcjacobs）

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Marc Jacobs的相機包大致上有3個Size，最經典的Snapshot款式也不過2千零蚊，是最划算之選，因此極為搶手，非常適合小資女入手一個！

按下圖看Marc Jacobs相機包款式：

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/03）

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