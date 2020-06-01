【馮盈盈江嘉敏】超級閨密同遊何猷亨船P　日常穿搭大騷姊妹情

早前馮盈盈與江嘉敏一起出席賭王兒子何猷亨的船P滑水，傳出馮盈盈與何猷亨「撻著」，馮盈盈一度否認並指是經江嘉敏介紹才認識何猷亨，江嘉敏卻表示自己沒有做媒人，故事實在是耐人尋味。 雖然實情不得而知，但馮盈盈和江嘉敏的閨密情就真的絕無花假，因為她們常常結伴出遊，甚至以閨密穿搭示人，堪稱是圈中孖公仔！

即使「無拖拍」，馮盈盈也勝在有江嘉敏這個閨密！（crystalfyy@IG）

通渠食tea聽失戀訴苦 江嘉敏做100分閨密

馮盈盈和江嘉敏因拍攝《果欄中的江湖大嫂》而成為好友，兩人經常約食飯行街，甚至到對方家中過夜。

馮盈盈在節目表示江嘉敏是義氣仔女，曾二話不說幫她家中浴缸通渠。盈盈失戀後，江嘉敏又陪她食tea訴苦，鼓勵她重新振作，實在是做足100分的閨密！

即看馮盈盈江嘉敏閨密照

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馮盈盈與江嘉敏偏愛走少女風 小白鞋演繹活潑和仙氣

據說一對好朋友愈是形影不離，氣質和打扮便會愈相似，馮盈盈和江嘉敏也不例外。雖說近年流行百搭小白鞋，一雙鞋襯出千百樣風格，但馮盈盈和江嘉敏偏愛走少女風，比如用短裙熱褲搭配波鞋，拉長身材比例，顯高又顯長腿，感覺更活潑青春！另外，她們也不時用小白鞋搭配洋裝連身裙，減一分成熟女人味，同時散發女神仙氣。

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韓式反手辮充滿夏日氣息

江嘉敏喜愛韓式三手辮示人。（kaman_kong@IG）

江嘉敏自電視劇《親親我好媽》後，甜美的露額髮型便成為標誌，除了用髮夾往後束，她還不時用頭頂編髮、三手辮、反手辮打造清爽俐落的髮型。

至於曾蓄妹妹齊瀏海的馮盈盈，近來也改以浪漫斜分示人，髮型不止愈剪愈短，還可能受閨密影響紮起可愛的韓式孖辮，非常適合夏日出遊！

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編輯推介︰閨密裝白鞋推介

想在今個夏日跟閨密好友出遊，襯個IGable打卡look，除了可從髮型著手，入手一對易襯小白鞋，也可以低調「放閃」又不失個人特色！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/29）

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