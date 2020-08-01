【新冠肺炎】外出剪髮易中招　7大自家剪髮貼士　善用橡筋無失手

本港新冠肺炎疫情反彈，政府實施一連串防疫措施，例如關閉美容院、健身中心和卡啦OK等場所，雖然髮型屋不在名單上，但客人要長時間逗留室內公眾環境，亦屬高風險感染活動！ 炎炎夏日想修剪頭髮，馬上看看以下自家剪髮貼士，為自己和家人、另一半換個新髮型吧！

疫情下為另一半剪髮也是一種樂趣。（《妻子的浪漫旅行》截圖）

近距離剪髮易感染

為減低新冠肺炎傳播機會，專家建議市民避免外出及到公眾場所，並且與人保持1.5米距離。但髮型師必須近距離為客人剪髮，剪髮工具、毛巾和圍裙都是與人共用的物品，有機會感染肺炎。

假如要去髮型屋，最好事前預約一個人流較少的時間，理髮前將理髮椅、圍裙和理髮工具消毒一遍，回家後立即洗頭沖涼，當然緊記要全程戴口罩！

髮型師難免與客人近距離接觸，增加感染新冠肺炎的機會。﹙龔嘉盛攝﹚

善用橡筋幫頭髮分區 剪髮前需注意的7件事

疫情來勢洶洶，外出剪髮的確是可免則免，其實只要掌握以下技巧，就算留在中，換個新髮型也絕非難事！

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