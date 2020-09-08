説到歷久不衰的時尚潮流，相信透視風格(See Through)一定是其中之一，而透視穿搭在2020年更成爲了全球盛行的時尚潮流，當中在日本更吹起了一陣透視襯衫（Sheer Shirt）潮流！

很多女生都害怕「露肉」，透視感的上衣及罩衫正是很好的掩飾。今年所流行的透視單品以充滿質感又飄逸的薄紗和薄針織材質為主，若隱若現的效果性感又吸睛，卻又不會過分暴露，適合想要初嘗性感路線，又不想太過暴露的女生。透視的設計既清涼又可以遮擋一下寬厚的背肩和手臂的「拜拜肉」，令視覺更加顯瘦。跟著日本女生以下3個小心機透視穿搭示範，打造不會俗氣，性感又低調的造型吧!

今年流行的透視單品都是充滿質感又飄逸的薄紗和薄針織材質，若隱若現的效果性感又吸睛。（whoswhochico@IG）

1. 透視上衣 X 性感小背心

平常不敢單穿小背心的女生，現在有了Sheer Shirt的加持下，安全感大增，就可以放膽穿各種吊帶背心「打底」。這種透視襯衫能夠若隱若現地透出肌膚又不會過於裸露，而且還可以稍微修飾手臂的拜拜肉，帶著一種嫵媚的性感。日本女生最長見的襯衫穿法有3種，第1種是扣上全部的鈕扣，營造層次感，第2種是只扣中間到下排的鈕扣，露出更多胸口和鎖骨部分，可以更加顯瘦，最後一種就是把襯衫當作外套穿不扣鈕，更加能散發出飄逸仙氣。另外除了襯衣之外，還有各種不同款式的透視上衣，例如羅紋狀的透視上衣、透視泡泡袖上衣和絲質的透明上衣，内搭一件小背心已經很有造型感。

平常不敢單穿小背心的女生，現在有了透視襯衣就可以放膽穿各種吊帶背心。（whoswhochico@IG）

「透視上衣ｘ小背心」穿搭技巧：(按圖看更多)

2. 透視襯衫 X 簡約白T-shirt

平常趕時間上班或者不善於配搭的懶人，可以直接在透視襯衫裏面穿上白T-shirt。例如以有圖案的T shirt增加穿搭的細節，突出亮點；或是内搭純白T-shirt打造簡約又休閒的感覺。各種顏色或款式的透視襯衫，都十分適合內搭白T-shirt營造出層次感，率性又好看，是不用思考的懶人時尚穿搭。

平常趕時間或者不善於配搭的懶人，可以直接在透視襯衫裏面穿上白T-shirt，方便又時尚。（8miiiko9@IG）

「透視襯衫ｘ白T-shirt」穿搭技巧：(按圖看更多)

3. 透視針織 X 連身裙或寬褲

近來流行的透視上衣種類愈來愈多，除了最常見的透視襯衣之外，還有透視的針織上衣、透視的長版襯衣和透視長裙等等。上面介紹了上身内搭方式，那麼下身又應該配搭什麽呢？其實只要配襯飄逸的百褶裙、寬褲或者西褲就可以了。今年日本特別流行皺褶的寬褲，還有花紋傘裙或暈染圖案的寬褲，用來配搭透視上衣瞬間變身時尚達人，充滿著日系的傭懶隨性感。

透視服裝設計種類愈來愈多，除了最常見的透視襯衣之外，還有針織上衣、長版襯衣和長裙等等。（auntmaries.official@IG）

「透視針織 X 連身裙或寬褲」穿搭技巧：(按圖看更多)

【GU、Uniqlo熱賣透視單品推介】(按圖看更多)