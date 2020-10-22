蔡卓妍（阿Sa）經常都會在Instagram中分享日常穿搭，時尚品味遠超於拍擋鍾欣潼（阿嬌），備受網民讚賞，更有「正菜妍」的稱號。身高只有165cm的她，更靠著超强的穿搭技巧，穿出了如同170cm的視覺，究竟當中又有何秘訣？

蔡卓妍（阿Sa）經常在IG分享穿搭，她百變的穿搭風格獲網民讚賞，很有潮流觸覺。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍（阿Sa）擁有一張童顔的臉孔，今年踏入37歲的她仍然少女味十足。從偶像組合Twins出道至今，由昔日青春可人的小女生蛻變成更有魅力的輕熟女，她的穿衣品味經常都帶來驚喜，風格十分百變。蔡卓妍最近就在小紅書就分享了她最常穿著的「白tee」和「白襯衫」的襯衫技巧，教大家只要一件簡單的白色衫就能夠輕鬆「走天涯」，變換出各種不同風格。

阿Sa對白色Tee和白色襯衫情有獨鍾，是經常出現在她IG的服飾，也是經典不敗的配搭單品。（IG@choisaaaa）

蔡卓妍（阿Sa）衣櫃必備V領白Tee

蔡卓妍（阿Sa）示範了每個女生的衣櫃裡基本上都會有的「V領白tee」穿搭技巧。她表示白tee超級百搭永不失手，而V領的設計更可以突顯出鎖骨線條，比起圓領更加顯瘦，特別是微胖的女生更要露出鎖骨位置。蔡卓妍更示範了利用白tee，穿出了OL、日常及約會等5種不同風格，所有女生適用！

▼▼▼【蔡卓妍（阿Sa）V領白Tee配襯要訣】▼▼▼

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蔡卓妍（阿Sa）白襯衫時尚造型 一年四季合用

蔡卓妍（阿Sa）指除了白Tee之外，白襯衫也是經典不敗的時尚單品，她在小紅書中也示範了白襯衫的多種穿搭風格，打破大家對白襯衫過於正式和斯文的印象，可以知性成熟，也可以配搭出小清新文青風，一年四季的實用率高！

▼▼▼【蔡卓妍（阿Sa）白襯衫配襯要訣】▼▼▼

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