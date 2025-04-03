日內瓦鐘錶展2025｜開放時間/場內焦點一覽！VCA、CHANEL盡展浪漫

日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展正在舉行，今屆繼續開放予觀眾欣賞，各位身處於瑞士的腕錶迷不容錯過！時間與我們息息相關，腕錶能夠從細小的金屬零件，組合成精準的報時工具，至今依然令人著迷、想要深究。以下整理2025日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展的資訊和場內焦點，到底會有甚麼新技術和趨勢呢？



日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展時間

日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展將於2025年4月1日至7日隆重舉行。與過往僅開放予業內人士不同，場內連續第3年開放給鐘錶愛好者，公眾可在4月5至7日期間到場參觀。今屆共有60家品牌參展，包括Cartier、CHANEL、Rolex和Verchon Constantin等，同時迎來Bulgari及6個全新獨立品牌加入。

日內瓦「鐘錶與奇蹟」鐘錶展活動

除了探索品牌背後歷史，同場設有「LAB創新科技空間」，聚焦於製錶領域的探索及創新，並舉辦《Longitude Zero》展覽，透過日內瓦攝影師Fred Merz的傑作，探索時計的由來和歷史。此外，「演播廳」（Auditorium）亦有多場主題演講，以加深對鐘錶的認識。

「鐘錶與奇蹟」日內瓦鐘錶展的核心在於知識交流及情感連繫，我們將持續致力以鐘錶文化連結世界。 「鐘錶與奇蹟」日內瓦基金會（WWGF）主席Cyrille Vigneron

日內瓦鐘錶展品牌焦點1. CHANEL

深受女生們歡迎的CHANEL，今屆的焦點必是那優雅的蔚藍。適逢J12腕錶面世25周年，特別以獨家藍色霧面陶瓷製作J12 Bleu，在微微的光影照耀下，顯得格外醉人。還有一系列以彩妝系列CHANEL Blush為靈感的系列，以及以Chanel女士星座獅子座為靈感、獨一無二的Diamonds Astroclock座鐘，後者將白金雕刻獅像嵌滿鑽石，指針亦變成運轉的行星和彗星，盡展奢華氣魄。

日內瓦鐘錶展品牌焦點2. Rolex

今年新作當然不少得Daytona和Datejust，其中最矚目的是新作Land-Dweller腕錶，採用7135型機芯，配搭以高科技激光雕刻蜂巢圖案的錶盤，綴以富現代建築美學的凸緣設計錶面，打造出時尚魅力。錶帶使用一體式纖薄紀念型（Flat Jubilee），無論男女都適合佩戴。

日內瓦鐘錶展品牌焦點3. Cartier

相較展示機械腕錶的極繁設計，Cartier Privé系列的Tank à Guichets腕錶便來得簡約，整個錶面以霧面金屬包覆，上面設有兩個洞口，分別顯示時和分：上方設置跳時機制的小時視窗；下面則為分鐘的轉盤。腕錶沿邊位置亦採用拋光處理，締造出靜奢之美。

日內瓦鐘錶展品牌焦點3. Cartier (IG@cartier)

日內瓦鐘錶展品牌焦點4. Vacheron Constantin

不經不覺江詩丹頓迎來270周年，特意推出3款Traditionnelle系列限量版腕錶，並重新演繹兩大經典元素：鏤雕錶盤和逆跳顯示，搭載全新自家製2162 R31/270自動上鏈機芯，錶盤亦飾有270周年的機刻雕花圖案，充滿慶祝的細緻設計，收藏度高。

日內瓦鐘錶展品牌焦點5. ZENITH

ZENITH同樣也創立160周年，將傳奇的135機芯重現於世，沿用原初尺寸、外形和結構，並整合偏置中心輪，以提高精確度和穩定性。這個機芯配搭全新G.F.J.腕錶，設計捕捉1950年代精髓，有著優雅的39毫米鉑金圓形錶殼，凹槽錶圈亦飾有「G.F.J.」姓名字母，展現出優雅迷人的感覺。

日內瓦鐘錶展品牌焦點5. ZENITH (品牌提供)

日內瓦鐘錶展品牌焦點6. IWC Schaffhausen

特別值得注意品牌的Ingenieur Perpetual Calendar41腕錶，首度採用精鋼製作，並與電影《F1》合作，以戲中「APXGP」車隊為靈感，採用41毫米錶殼，連同錶圈和錶鏈都經過精細的緞面及拋趨表面修飾。藍色錶盤帶有獨特的「網格」圖案，指針和金屬時標亦覆以Super-LumiNova夜光塗層，以確保易讀性。

日內瓦鐘錶展品牌焦點6. IWC Schaffhausen (品牌提供)

日內瓦鐘錶展品牌焦點7. PIAGET

以1960黃金年代末獨特的絢麗風格為主，Sixtie系列以黃金打造出錶殼和錶帶的細節，配搭梯形錶面及華麗的鑽石點綴，看來璀燦和典雅。韓國女星全智賢將受邀參觀錶展，引起不少人關注。

日內瓦鐘錶展品牌焦點7. PIAGET (IG@piaget)

日內瓦鐘錶展品牌焦點8. Hublot

適逢Big Bang系列20周年，特別推出紀念版腕錶，將初代Big Bang的設計，與現今的Big Bang Unico腕錶結合，打造出連結過去和現在的橋樑。可以留意這款紀念版Red Magic腕錶，採用亮紅色陶瓷材質和碳纖維紋理，用色大膽而富型格魅力，僅限量推出典藏100枚。

日內瓦鐘錶展品牌焦點8. Hublot (品牌提供)

日內瓦鐘錶展品牌焦點9. Hermès

以獨特的非對稱錶耳作設計的Hermès，今次結合馬術圖案，靈感源自1978年由Henri d’Origny設計的Rocabar馬毯，由彩色琺瑯繪製，同時搭配手工雕刻和彩繪技術，呈現出馬匹的動態和立體感。腕錶搭載自家製H1837機芯，配搭鱷魚皮錶帶，展現出瑰麗優雅的感覺。

日內瓦鐘錶展品牌焦點9. Hermès (IG@hermes)

日內瓦鐘錶展品牌焦點10. Van Cleef & Arpels

別具浪漫的收藏品！特別延伸Pont des Amoureux的故事，推出Lady Arpels Bal des Amoureux Automate腕錶，每當正午和午夜12時，錶盤上的戀人圖案機關都會牽手親吻，看來相當浪漫。此外，街景由工匠運用彩色琺瑯描贈，展示出立體層次。