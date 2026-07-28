Jennie〈Less than a Lover〉MV｜「人間 CHANEL」 7大單品逐個睇

Jennie 全新單曲〈Less than a Lover〉MV選址在西班牙的海邊小鎮與鄉間巷弄拍攝，而她在陽光與海岸的襯托下,穿上多套簡約卻充滿設計感的造型，從純白洋裝到精緻飾品,滿佈浪漫曖昧氛圍，成為今夏女生的穿搭範本！本篇將為你逐一拆解這些引發熱議的時尚單品以及背後的品牌故事~



Jennie 全新單曲〈Less than a Lover〉MV在7月24日正式公開，大受好評(IG @jennierubyjane)

Jennie MV 時尚單品1｜Phoebe Philo Sugar Vest

MV中最具張力的造型，莫過於這件Phoebe Philo Sugar Vest。來自Phoebe Philo 2026年D系列的單品，以雲呢拿色絲質公爵緞打造，下襬延伸至後背的立體泡泡輪廓，就像一對「天使翅膀」。

(IG @jennierubyjane)

Jennie MV 時尚單品2｜CHANEL Coco Beach 2026 泳裝

遊艇場景中，Jennie換上了CHANEL Coco Beach 2026系列的黑色比堅尼，以俐落線條凸顯經典魅力，外搭一件透視薄襯衫與CHANEL Première Galon腕錶，展現毫不費力的優雅與率性。

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Jennie MV 時尚單品3｜Ray-Ban Kai Bio-Based RB3757

太陽眼鏡來自Ray-Ban的Kai Bio-Based RB3757型號，橢圓形金屬鏡框重新演繹復古輪廓，鏡片採用生物基尼龍材質製成，淡金色金屬鏡框搭配深灰色鏡片的組合，完美融入MV的夏日度假氛圍。

(IG @jennierubyjane)

Jennie MV 時尚單品4｜Skall Studio白色刺繡洋裝

在MV的海邊場景中，Jennie身穿一件白色刺繡鏤空洋裝，這件洋裝出自丹麥品牌Skall Studio，由Julie與Marie Skall 姐妹於 2014 年創立，向來以天然材質、有機棉麻與北歐極簡美學著稱。

(IG @jennierubyjane)

北歐極簡的度假詩篇

Jennie所穿的款式運用了大量的Broderie Anglaise 鏤空刺繡與蕾絲滾邊，搭配寬鬆的A字輪廓，無需過多點綴便能呈現清新脫俗的氣息，舉手投足之間都散發著愜意的夏日風情。

(Skall Studio官網)

Jennie MV 時尚單品5｜Huelleyrose白色短版上衣

另一套引人注目的白色造型，則是一件來自越南品牌 Huelleyrose 的短版刺繡上衣。該品牌近年來憑藉精緻的手工刺繡、蕾絲細節與浪漫剪裁，逐漸受到亞洲時尚愛好者的關注。

(IG @jennierubyjane)

越南手工品牌的浪漫細節

Jennie選擇的這款上衣以鏤空花卉刺繡搭配泡泡袖設計，短版的剪裁在保留甜美感的同時，也巧妙地露出腰線，讓整體比例更顯修長。同時，帶有手工溫度的設計也是她私服與作品中的常見元素。

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Jennie MV 時尚單品6｜Repetto黑色娃娃鞋

Jennie以黑色細肩帶背心搭配紅色迷你裙，腳下踩的則是來自法國經典芭蕾品牌Repetto的黑色娃娃鞋。沒有選擇高跟鞋，而是以這雙低跟娃娃鞋來搭配造型，延續了近年流行的Balletcore風格。

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Jennie MV 時尚單品7｜Lié Studio水滴耳環

Jennie 耳朵上那副隨風搖曳的綠色水滴耳環也成為粉絲熱搜的焦點。以綠色東陵石打造而成，圓潤的水滴形寶石上方點綴著小圓珠，能在光線折射下散發溫潤光澤。

(IG @jennierubyjane)

丹麥極簡的點睛之筆

這款耳環來自丹麥小眾珠寶品牌Lié Studio，由丹麥雙胞胎姐Amalie與Cecilie Moosgaard Nielsen於2021年共同創立。這款小巧精緻的設計完美融入各種風格，無縫地成為Jennie整體造型的點睛之筆。