GU雙11優惠！$59起入手200+款秋冬商品:溫暖內搭/牛仔闊褲/Hoodie

GU秋冬最強禮遇來了！適逢雙11，GU將於11月6日至11月15日推出「11.11會員購物狂賞」，帶來一連串會員專屬秋冬最強禮遇。活動期間，超過200款秋冬人氣商品將以優惠價發售，精選商品低至HK$59，部分人氣時尚單品更是首次推出限定優惠。由滿額禮品到優惠券即減，會員可按不同消費金額層層解鎖更多優惠；除早鳥優惠外，網店亦會隨時加碼推出購物驚喜，讓購物樂趣加倍！



GU會員限定驚喜一覽

(品牌提供)

GU雙11優惠｜驚喜一：精選秋冬商品低至HK$59

GU於「11.11會員購物狂賞」推出強勢秋冬優惠，超過200款精選商品以會員限定優惠價發售，指定Warm T-Shirt溫暖內搭系列商品更低至HK$59，以親民價格入手兼具時尚感與實穿性的秋冬服飾。

優惠商品涵蓋多款今季熱賣系列，當中皇牌 Puffy Touch Knit系列以HK$99起優惠價發售，柔軟親膚觸感配合豐富色彩選擇，輕鬆打造舒適又具層次感的秋冬造型。

多款人氣牛仔單品亦以限定優惠價登場，包括牛仔工裝闊褲Denim Wide Cargo Pants、超闊版型牛仔褲Super Wide Jeans及Baggy Jeans等，均以HK$129優惠價發售，GU「神褲」男女裝3D Barrel Jeans亦低至HK$149！

另有多款衣櫥必備人氣商品同步推出優惠，如首次限定優惠HK$199的氣球版型外套Sweat Balloon Sleeve Full-Zip Hoodie，讓顧客以更超值的價格一次入手秋冬人氣單品。

GU雙11優惠｜驚喜二：消費越多 著數越多

於活動期間準備多項購物禮遇，由新會員優惠、限量滿額禮品，以至門店自提專屬優惠，讓顧客消費越多，享受越多著數：

1）新登記GU APP會員即可獲迎新優惠券，於門店或網店單次購物淨額滿HK$300，可享HK$20優惠。

2）凡於GU門店購物，或於GU網店選用「門店自提」服務，單次購物淨額滿HK$400，即可以$1換購GU雙色雙面購物袋乙個。購物袋採用輕巧尼龍材質及時尚雙面設計，兼具實用性與日常配搭感。

門店及網店「門店自提」訂單將分別提供不同配色的限量雙面購物袋：門店限定經典米x深藍配色；網店「門店自提」限定潮流啡×粉藍配色。數量有限，換完即止。

3）如使用GU網店「門店自提」服務，單次購物淨額滿HK$500，更可額外享HK$50優惠！

(品牌提供)

GU雙11優惠｜驚喜三：網店率先開跑 加碼驚喜隨時登場

GU會員可於11月5日晚上10時起優先於網店享受雙11優惠，提早入手心儀秋冬商品。同時，更可於當晚參與熱搶Early Bird早鳥優惠券活動，成功領取優惠券後，於指定使用期內單次購物淨額滿HK$800，即可享HK$100折扣。

另外，GU網店於11.11會員購物狂賞期間亦會隨時加推驚喜，記得密切留意GU APP及網店最新消息，把握每個超值購物機會！

GU雙11優惠｜如何享受以上所有優惠？

下載GU APP，並註冊成為會員！除新會員迎新優惠、定期會員專屬優惠，更有以下福利：

會員生日優惠券：每逢會員生日月份，將會獲得會員生日優惠券乙張，於網店購物淨額滿可即時扣減！

APP內輕鬆入手網店獨家尺碼：網店獨家發售XS、XXL、160cm、褲長較長及褲長較短版等商品，讓你隨時隨地線上入手最適合自己的尺碼！