袁澧林（Angela）憑藉電影《第四幕》在第63屆金馬獎中首奪「最佳女主角」，成功榮膺金馬影后！由當年的「文青女神」蛻變成今日備受肯定的實力派影后，Angela每次公開亮相都總能帶給大家驚喜。

昨晚（22日）她在金馬紅毯上，罕有地以一頭俐落金髮配襯CHANEL 2026秋冬黑色深V長禮服登場，裙身在燈光下隱約閃出細緻光澤，展現出成熟性感與強大的影后氣場。翻看她的個人社交平台，私下是位熱愛爽朗短髮、走日系文青路線的「鄰家女孩」，凍齡程度完全看不出已經33歲！「01女生」為大家拆解這位影后的反差時尚魅力，並整理出她私服中最常用的4大減齡顯瘦穿搭公式，讓大家都能輕鬆偷師！



袁澧林（Angela）憑藉電影《第四幕》勇奪第63屆金馬獎「最佳女主角」。（金馬直播截圖）

從日系空靈女神到金馬影后

說到香港新生代最具時尚可塑性的女演員，模特兒出身的袁澧林絕對榜上有名。回顧袁澧林的時尚蛻變史，早在走紅大銀幕前，Angela憑藉清冷空靈的「日系透明感」，便已成功吸引日本潮流與影像界注意。她曾獲日本攝影大師川島小鳥邀請參與香港取景的寫真集拍攝，亦登上過日本搖滾樂隊銀杏BOYZ的唱片封面，憑藉極具辨識度的個人氣質，被日媒譽為「頂級模特」；其後更跨界與小田切讓合演電影《白色女孩》，2021年擔任日本創作歌手Vaundy破億神曲《Tokimeki》的MV女主角，在當地累積超高人氣。

正因為擁有豐富的模特兒經驗加上不拘一格的個性，Angela對時尚駕馭力極高。無論是高端精品的優雅高訂，抑或小眾日系文青單品，她都能穿出專屬自己的鬆弛感與叛逆玩味。

袁澧林穿搭公式1｜善用V領剪裁 拉長頸線

在昨晚揭曉的第63屆金馬獎得獎名單上，她以CHANEL黑色深V領高訂剪裁長裙搭配金髮亮相，完美示範了「適當露膚」的顯瘦魔法！深V剪裁在視覺上能夠大幅延伸頸部與鎖骨線條，打破上身的厚重感，令整體輪廓更顯修長俐落。

袁澧林在金馬紅毯上以一頭金髮配搭CHANEL黑色深V禮服，盡顯影后氣場。 (IG@goldenhorsefilmfestival)

(IG@goldenhorsefilmfestival)

而在日常穿搭中，Angela亦經常運用同樣原理。翻看她的社交平台，不難發現她偏愛V領上衣、大圓領背心，這種穿法不但能修飾臉型，再配搭她標誌性的爽朗短髮，更能突出下顎線條，打造出讓人羨慕的「巴掌臉」效果！

袁澧林穿搭公式2｜「上短下長」穿出九頭身比例

想在日常穿出顯高又顯瘦的效果，絕對要學這黃金比例法則！在Angela的休閒造型中，她以貼身的短版上衣（Crop Top），配搭高腰闊腳牛仔褲。既可瞬間提高腰線，下身穿著有垂墜感的高腰闊腳褲或微喇剪裁，則能完美遮掩女生最在意的假胯寬、大腿贅肉問題。只要再加上一雙厚底波鞋或短靴，就能在視覺上將雙腿無限拉長，輕鬆穿出九頭身好比例！

袁澧林穿搭公式3｜日系疊穿減齡+修飾贅肉

33歲的Angela之所以能保持滿滿的少女感，關鍵在於她深諳日系疊穿（Layering）精髓。在她分享的日常照中，看到她喜歡以吊帶連身裙內搭素色上衣。

這種充滿層次感的穿法不僅能為造型增添豐富的視覺細節，對於微肉女生來說更是「遮肉恩物」，同時透過不同材質與長短的碰撞，瞬間營造出清新減齡的日系學院風，散發出青春氣息。

袁澧林穿搭公式4｜中性色系+個性配飾點綴 擺脫路人感

很多女生穿大地色系或日系基本款時，很容易一不小心就穿出沉悶的「路人感」。細看Angela的穿搭巧思，她通常會以米白、卡其等低調柔和的色系作為全身主調，然後在局部加入亮色單品或個性配飾作畫龍點睛。這些小細節能打破基本款的單調，亦能為甜美文青風注入一絲率性叛逆的街頭態度，減齡之餘更顯時尚品味！