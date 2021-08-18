ITeSHOP激安低至2折+獨家優惠碼 朱千雪大愛tout à coup $200有找

轉眼夏天就到了尾聲，也意味衣櫃是時候轉季，作為小資女當然不要錯過名牌轉季優惠的機會，為下個春夏做準備！

潮牌網上平台ITeSHOP率先推出年度減價活動，精選貨品低至2折起，當中不乏馮盈盈、朱千雪、陳凱琳等女星最愛的品牌B+ab和tout à coup，不用$200便可入手，別忘記看到最後領取01獨家優惠，享額外95折優惠！



朱千雪身穿tout à coup經典貼身小黑裙，皺邊為簡約設計添一份巧思，突顯知性美。（tracytschu@IG）

港姐最愛法式清新tout à coup

時尚品牌平台I.T一直深受港人喜愛，皆因它雲集過百款時尚品牌，例如IRO、A.P.C.、Tsumori Chisato、N°21、MCQ、HYSTERIC GLAMOUR、MSGM、Y'S、Mihara Yasuhiro等等，任何人都可在這裡找到適合自己的風格，今次ITeSHOP不只推出以上品牌的減價優惠，連主打年輕人潮流服飾的i.t也優惠低至2折起，不需$200便可入手港姐們朱千雪、陳凱琳、馮盈盈和麥明詩大愛的B+ab和tout à coup，低調演繹法式優雅，容易搭配兼時尚感滿分！

＊＊＊按下圖即看朱千雪、黃翠如演繹tout à coup優雅洋裝＊＊＊

＊＊＊港姐靚媽陳凱琳、Super Girls蔡明思偏愛B+ab小清新風格＊＊＊

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I.T時尚品牌2折起 OL必買N°21袋



除了休閒路線的i.t，主打經典時尚的I.T也同在減價之列！編輯特別推介A.P.C.和N°21手袋，它們款式易襯簡約，不論上班約會都十分適合，趁著減價期間，多買幾個作替換也很實惠！

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