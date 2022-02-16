Rolex｜購入勞力士Lady-Datejust的10個理由　除保值外還有這4點

ROLEX勞力士在男性運動錶領域可以說是一方之霸，不過勞力士手錶並非男性專利，品牌旗下也擁有尺寸較小、更適於女性手腕的產品，其中品牌最為人知的女錶作品非Lady-Datejust莫屬；當然Pearlmaster也是同樣帶點中性／女性色彩的系列，可是一來它的尺寸至少都在34mm以上，同時系列鑲滿鑽石的設計，對多數人而言都是不容易負擔的奢華手錶等級，相較之下Lady-Datejust的客群就廣泛許多，因此該系列無疑是勞力士最具代表性的女錶作品。



標榜錶徑較小巧的Lady-Datejust最初誕生於1957年，它在當時以一介女錶之姿卻能獲得瑞士天文台認證，展現出女性時計不遜於男錶的高品質水準。從那時起，Lady-Datejust便開始一步一步建立自己在市場上的地位；歷經數十年發展後，現代許多各領域的知名女性都是Lady-Datejust的忠實粉絲，包括海洋生物學家Sylvia Earle、史上最成功女子高爾夫球運動員之一的Annika Sörenstam、現居女子網子世界排名第三地西班牙女將Garbiñe Muguruza，以及數度獲葛萊美獎提名的英國西塔琴音樂家Anoushka Shankar和中國天才鋼琴家王羽佳等，她們不僅在各自專精的領域表現傑出，也都擁有勞力士的Lady-Datejust手錶。

1957年問世的首款Lady-Datejust©RolexUlysse Fréchelin。（Rolex官網）

Lady-Datejust之所以能在誕生超過一甲子的時間以來持續獲得女性消費者青睞，和它身上逐步累積的設計風格與品質有關，就以現代的Lady-Datejust來說，手錶的裡裡外外至少能找出10個特點，以下便由外而內帶你瞭解Lady-Datejust系列手錶備受市場喜愛的招牌特徵。

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外觀

1. 雋永經典外型

Lady-Datejust傳承Datejust的招牌風格，它的中層錶殼由整塊實心不鏽鋼或18ct金製成，手錶的設計耐看而雋永，錶殼則是堅固耐用。自1957年至今，這兩個特點都還保持得非常完整。

2. 款式多樣（備有多款錶面、外圈及錶帶供選擇）

此系列擁有多種材質、顏色、花紋，面盤上也有羅馬數字或阿拉伯數字時標可供選擇，錶主還可選擇紛多姿的鑲鑽時標與鑲鑽面盤或珍珠母貝面盤等，另外Lady-Datejust系列也有圓拱型、三角坑紋或鑲鑽外圈等變化，包括錶帶也有蠔式、紀念型及元首型錶帶等多元選項。

3. 28mm蠔式錶殼，防水深達100米

Lady-Datejust是Datejust家族首款日曆型天文台精密時計女錶。它將Datejust的風格移植入28mm的錶殼尺寸裡，至於手錶防水性能達100米則是延續勞力士蠔式手錶的運動本質。

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功能

4. 瞬跳日曆，裝有小窗凸透鏡放大日期顯示

面盤上的大三針顯示清楚易懂，此外手錶也具備瞬跳日期能令人快速校正時間；而手錶同樣設有停秒裝置，以供錶主準確調校時間。面盤3點鐘位置一如Datejust系列，設有小窗凸透鏡，放大顯示方便讀取日期資訊。

機芯

5. 動力儲備約55小時

Lady-Datejust搭載2236機芯採用自動上鍊機制，機芯蘊含恒動自動盤，能利用佩戴者手腕擺動產生的能量，持續為發條上鍊，最多提供55小時的動能。

6. Syloxi矽游絲

Syloxi矽游絲為勞力士專利發明，強調游絲不會受到磁場干擾，且即使溫度產生變化，游絲仍能維持穩定，其抗震力也比傳統游絲高出十倍。

7. 高性能Paraflex緩震裝置

機芯的游絲擺輪搭配勞力士設計並獲得專利的高性能Paraflex避震裝置，效果如何從品牌男錶身上可見一斑。

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品質

8. 瑞士天文台認證（COSC）

每款勞力士機芯在出廠前都會送交瑞士天文台進行測試，確保機芯品質符合COSC對於精準度的要求。

9. 勞力士自家頂級天文台精密時計認證

光是機芯通過COSC認證還不夠，勞力士手錶在通過COSC認證後還會再進行自家的精準度測試，手錶會是在機芯裝進錶殼的狀態下，根據防水、自動上鍊及動力儲存的性能等項目進行測試，過程中品牌會模擬佩戴手錶的實際情況，確保其能達到日差控制在每日±2秒的優異水準。

10. 全球五年保固服務

入手新款Lady-Datejust都能在原廠附上的配件中找到一枚綠色印章，這枚印章除了象徵品牌手錶通過勞力士自家的頂級天文台精密時計認證，也代表手錶還能享有長達五年的保固服務，連在買錶回去的售後服務端，都展現出相當令人安心的誠意和規模。

一連串看下來發現Lady-Datejust還真的擁有許多特色，如果進一步賞玩還可以找出更多值得品味的細節，這是勞力士女錶的優勢，也是系列可以發展超過60年的關鍵原因。也許勞力士女錶的外觀比較中規中矩，第一眼印象並非特別深刻，但是論品質與質感，Lady-Datejust都有讓佩戴者感到滿足的諸多理想條件。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：勞力士Lady-Datejust系列10個值得入手的理由】