ITeshop感謝祭｜一律低至2折起！精選5大日韓品牌推介買3件再折

ITeshop感謝祭｜又來到一年一度的激安感謝祭，ITeshop激減低至2折，多個熱門品牌都大打折扣。女生們準備好迎接夏天沒有，日前（23日）政府又宣布派發一萬元的消費券，不妨趁機網購添置新衣服吧！ITeSHOP激安感謝祭至28日結束，捉緊最後的尾巴入手。現時除了大部分日韓品牌都低至2折，買3件還會再享有額外85折，今天選了ITeshop其中的5個品牌，有興趣的朋友留意以下詳情吧~



ITeshop感謝祭｜As Know As



日本知名時裝品牌As Know As設計上更著重豐富的色彩上，而且運用優質的面料，推出一系列的運動風兼少女感重的服飾，向來深受日本年輕女性歡迎。ITeSHOP平台上As Know As大部分的服飾都由原價一千多減至半價，當中有不少是大衣類，相當吸引。

ITeshop感謝祭｜BEAMS BOY



喜歡日系品牌的女生相信對BEAMS BOY 一定不陌生。BEAMS BOY是一個注重功能性和實穿度的品牌。服飾設計上具精巧的細節及和諧的搭配，把西方浪漫與日式休閒風融為一體。現時ITeSHOP平台上所有BEAMS BOY的服飾全部都有6折至65折的優惠。

ITeshop感謝祭｜DAZZLIN



DAZZLIN一向都是大走溫柔少女風，日本不少上班一族或甜美系的女生都會購買。ITeSHOP平台上有不少連身裙或半身裙，其中一條半身裙由原價$799減至$159，上班一族的女生不妨考慮一下。

ITeshop感謝祭｜EARTH MUSIC&ECOLOGY



可謂是森女系風格的首個品牌。品牌對於素材、線條的美感及細膩的細節有着特別的堅持，自然清新、閒適甜美 。人氣爆棚的它也備受日本女藝人宮崎葵、上野樹里及佐佐木希、田中美保等眾多藝人喜歡。平台上有不少款式及種類可供選購，低至$99已有交易。

+ 1

ITeshop感謝祭｜KANGOL



KANGOL 絕對是近年大熱品牌，最為標誌性的袋鼠圖案更是深入人心。KANGOL的設計老少咸宜，不論任何風格人士都適合，帽子及袋子亦是大熱產品。平台上KANGOL的服飾減至不足$300。