賈靜雯蔡依林愛Gucci竹節袋　$9XXX名牌入門款　6大Gucci經典手袋

Gucci的名氣、品質不雅於CHANEL、Hermès、Louis Vuitton，但她的手袋價錢卻比起她們易入門，是不少小資女的名牌選擇；加上，經典復古手袋的趨勢愈來愈大，如老花、腋下袋等，這剛好都是Gucci的經典作，最近Gucci更重新推出經典標誌的竹節袋Gucci Bamboo 1947，再次成IT Bag。



賈靜雯是Gucci Bamboo 1947用家。（alyssachia@instagram）

1. Gucci 經典不敗手袋：Gucci Bamboo 1947

竹節設計，可算是Gucci的經典元素，不下於雙G Logo、 「綠紅綠」Webbing織帶與馬銜扣，2021年Alessandro Michele讓此元素回歸，2022年更把經典圓弧款式的Gucci Bamboo回來，更命為「Gucci Bamboo 1947」，皆因手袋在該年誕生，戴安娜王妃也是用家之一。

Gucci Bamboo 1947保留1947年原有圓弧、竹節設計，增添可拆卸的寬肩帶，令造型更多變，尺寸也新推出更精緻的迷你款，滿足不同需求的女生。

蔡依林（jolin_cai@instagram）

2. Gucci 經典不敗手袋：Gucci Diana

令竹節手袋初次回歸之作則是2021年首推的「Gucci Diana」，90年代初，戴安娜王妃是狗仔隊的目標，不時也拍攝到她手拿着Gucci杏色竹節手柄大型手袋，Alessandro Michele今季為手袋改革，加入可拆卸式的霓彩皮革帶，維持提把形狀且增添獨特性，並名為「Gucci Diana」紀念戴安娜王妃。

曾之喬（chiaochiaotzeng@instagram）

3. Gucci 經典不敗手袋：Jackie 1961

腋下手袋人氣程度無法抵擋，Gucci也重推1958年初次面世，當時還叫「G1097」Jackie 1961的半月型上膊設計，Lady Gaga在《Gucci：豪門謀殺案》中也經常使用。

Jackie 1961上膊設計令女士們可以解放雙手，加上袋形容量大又實用，當年深受政壇和社交界的女士喜愛，就連曾經的美國第一夫人Jacqueline Kennedy也是用家之一；現代的Jackie 1961更簡約，更俐落，手袋且備有可更換的2條揹帶，令使用方式的靈活性更大。

IU（dlwlrma@instagram）

4. Gucci 經典不敗手袋：Gucci Horsebit 1955

Gucci Horsebit 1955在2020年早春系列面世，IU、李聖經都是用家。Alessandro Michele參考60多年前的造型，以古典美學為主題，經典復古袋包型，加入Gucci馬術傳統，採用雙環昃棒扣設計；有皮革與CC Supreme 帆布選擇，2021春夏加入縮小版尺寸，可自由換上紅綠織紋寬背帶。

何超蓮（laurinda_ho@instagram）

5. Gucci 經典不敗手袋：GG Marmont

GG Marmont是Alessandro Michele經典作，在2015年初登場，有別馬術傳統，復古金雙C Logo成為經典，配上絎縫Chevron 皮革，是他全新設計，也被喻為挽救品牌人氣。

GG Marmont以山形、弧形或斜紋衍縫裝飾，並以光面金屬雙 G 釦為亮點，與金屬鍊帶相呼應，而且款式多多，如手挽袋、水桶袋、腰包、背嚢等，肩揹袋最為經典。

全智賢（GUCCI）

6. Gucci 經典不敗手袋：Dionysus

有「酒神袋」之稱的Dionysus也是在2015年初登場，更是Alessandro Michele上任後首個推出的手袋系列，一出場已經立即引起熱議。

Dionysus以靈蛇和老虎為靈感，設計出華麗雙虎頭扣配 CG Supreme 帆布，具浪漫復古感；袋形堅挺有型，同樣有多款設計，肩揹袋為經典，另有WALLET ON CHAIN 款式。