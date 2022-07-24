牛仔元素大熱回歸！從泫雅、Lisa的牛仔穿搭取靈感

牛仔穿搭｜韓國女團Blackpink成員Lisa日前分享最新私服照，簡單的白背心和牛仔褲穿搭，配合凸出線條的黑白攝影，盡顯性感和型格魅力。牛仔元素近年大行其道，款式多了不少變化，如顯瘦的鉛筆褲、八十年代的喇叭褲和Mom Jeans等，亦加入不少色彩，塑造出復古和隨性的時尚。要打造時尚的牛仔造型，不妨從以下6位女星的選擇和配搭得到靈感。



牛仔穿搭｜韓國女團Blackpink成員Lisa日前分享最新私服照。(IG: lalalalisa_m)

牛仔穿搭｜Lisa以簡單的白背心和牛仔褲盡顯性感和型格魅力。(IG: lalalalisa_m)

牛仔穿搭｜Lisa穿著短身背心，搭以淺色中腰Mom Jeans及波鞋，打造中性的運動風格。(IG: lalalalisa_m)

牛仔穿搭｜Blackpink Lisa：短版上衣展健康性感

曾登全球「百大美女」榜首的Lisa，閒時較愛健康性感穿搭，除了顯氣質的小背心和低胸款，平日也會選擇短版上衣，露出小蠻腰，性感得來帶活力感覺。Lisa穿著字母短身背心，搭以淺色中腰Mom Jeans及波鞋，打造中性的運動風格，再以Celine鯊魚夾增添隨性及嫵媚感覺。此外，Lisa的牛仔褲一般都是噴洗款式，不會有磨蝕或留鬚，以展簡潔優雅感覺。

牛仔穿搭｜Blackpink成員Jennie的日常穿搭常加入牛仔元素。(IG: jennierubyjane)

牛仔穿搭｜Jennie特意戴黑框眼鏡，並襯黑色粗跟涼鞋，增加整體造型一致性。(IG: jennierubyjane)

牛仔穿搭｜Blackpink Jennie：利用配飾提升身形線條

除了Lisa，Blackpink另一位成員Jennie近期穿衣偏向悠閒和性感。Jennie會以簡潔的Calvin Klein純黑闊身TEE及深藍色直腳褲，營造低調感，並戴上FOUNDRE及Rita Monica長項鏈，提亮上半身，減少沉悶感覺。為增加整體一致性，讓身形比例在視覺上顯修長，Jennie特意戴上自己設計的Gentle Monster黑框眼鏡，並襯黑色粗跟涼鞋，增添夏日清涼感。

牛仔穿搭｜李靜儀的服飾都較簡約和經典，塑造歷久常新的時尚品味。(IG: heidibibe)

牛仔穿搭｜李靜儀：運動型內衣＋薄身外套＝優雅性感

外貌甜美的李靜儀，所選服飾都較簡約和經典，塑造歷久常新的時尚品味。李靜儀熱愛運動，故上身常以運動型內衣或短TEE穿搭，而為減輕過度性感的感覺，她會在外面加上薄身外套或恤衫，展示健康的性感。除了牛仔褲，李靜儀亦擁有不少牛仔單品，如牛仔貨車帽和腋下手袋等，都是個不錯配搭。

牛仔穿搭｜徐㴓喬(Asha))不時都會配襯牛仔單品，散發帥氣時尚的特質。(IG:ashaetc)

牛仔穿搭｜徐㴓喬會選稍為oversize的牛仔外套，提升悠閒和可愛的魅力。(IG:ashaetc)

牛仔穿搭｜徐㴓喬：Oversize顯可愛感覺

時尚品牌寵兒徐㴓喬(Asha)較愛穿中性服飾，不時都會配襯牛仔單品，散發帥氣時尚的特質。Asha一般選擇貼身牛仔褲，在外套方面則會稍為oversize，並配備大口袋和留鬚，減少正經感覺，同時提升悠閒和可愛的魅力。要增添氣質，(Asha特別穿戴項鍊及荷葉邊的內搭，並於外套上扣上一顆鈕扣，略帶神秘感之餘，亦能讓人將注意力放在項鍊和內搭上，增添優雅氣質。

牛仔穿搭｜泫雅穿衣風格偏向大膽和性感，(IG:hyunah_aa)

牛仔穿搭｜嬌小的泫雅會將寬身牛仔外套當成連身裙。(IG:hyunah_aa)

牛仔穿搭｜泫雅：牛仔外套當連身裙

韓國女星泫雅同為時尚寵兒，風格偏向大膽和性感，散發個人魅力。除了色彩穿搭，泫雅閒時都會選擇簡約的性感款，如將寬身牛仔外套當成連身裙，並搭腰帶和絲襪，以修飾身體曲線。身形嬌小的泫雅，同時會穿牛仔拼接厚底鞋，略帶日系可愛的魅力，為整體造型加分。

牛仔穿搭｜韓國女星Jessica偏好帶少女感的牛仔款式。(IG: jessica.syj)

牛仔穿搭｜Jessica在《乘風破浪3》的表演中，以全牛仔造型展現出型格。(IG: jessica.syj)

牛仔穿搭｜Jessica：偏好少女元素設計

韓國女星Jessica喜歡舒適的配搭，由於個性甜美，穿搭偏好帶少女感的款式，如皺褶、大鈕扣、水手領和粉紅色等。在近日播出的《乘風破浪3》的表演中，Jessica以全牛仔造型展現出型格，並搭以皮革馬甲提升帥氣感。為減輕粗獷氣質，她特別在髮型上花心思，紮上數條幼辮，略為提升甜美感。