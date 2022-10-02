80%女人異性緣差全因錯噴香水？專家提醒5大NG位：噴衫頭髮是大忌

現代女生越來越懂得妝點自己，除了在造型上增添新鮮感，香水的點綴也是不可或缺的！



不過同樣愛香水，不噴香水出門就像沒穿衣服般渾身不自在的妳，真的有噴對方式嗎？又或者總是納悶為何時常像是倒翻了香水在身上般，香水味濃烈地讓人不敢接近呢？

若妳也同樣苦惱自帶體香的完美法則如何掌握，那麼快檢視一下以下五點「噴香水NG習慣」，妳中了幾招！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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NG習慣1：噴在頭髮上

在夏天，由於肌膚容易出油、流汗，進而使噴在肌膚上的香水容易被汗水給沖淡，一到下午自信體香就不見，因此有許多女孩喜歡將香水噴灑在頭髮上，借助秀髮的＂吸味＂效果，提升持香力～小心！將香水噴灑於頭髮的這個習慣，可能就是導致妳髮質枯燥、粗糙的罪魁禍首！香水中富含高比例酒精成分，長時間接觸髮絲，會收乾秀髮中水分，使得頭髮缺乏光澤、乾燥，甚至影響髮色、提高估黃退色的風險，若真要為頭髮留香，可以選擇專為秀髮設計、有滋養成分的髮香噴霧。

NG習慣2：噴在空中轉圈

為了讓香味留在身上久一點、濃一點，妳肯定也曾試著將香水噴灑在空中，藉由水沫下墜的瞬間在空間轉圈，使香水自然沾染在衣物與肌膚上吧！而這招雖然在過程有著仙女般的體驗，但實際上的留香效果卻不盡理想！當香水噴灑在空中，其實有大部分早已揮發，沾上身的也只有一點點表層的位置，不只香氣揮發更快，還很浪費寶貝的香水呢！

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NG習慣3：手腕、頸部間搓揉

許多人都知道香水的精髓在於藉由體溫慢慢擴散其香氣，來達到自帶體香的迷人效果～不過在將香水噴抹在手腕、耳後、胸口等高溫部位時切記不可以搓抹！搓抹香水這個小動作，很容易使香味變質，更會影響香水本身的持香力與層次性，建議噴上身後輕輕沾抹即可有很好的留香效果。

NG習慣4：帶首飾後噴香水

急急忙忙出門，想必多數人都習慣在打扮好、妝點好自己，於出門前最後一步才噴上香水吧！若妳也同樣的習慣，可要小心了！當配戴完首飾後再噴香水，香水中的精油、酒精成分接觸到銀飾、珠寶類，很容易使其加速氧化、變質！建議在噴香水後相隔1-2分鐘再配帶上飾品，更能維持飾品的健康喔！

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NG習慣5：噴灑在衣服上

同樣為了提升香氣的續航力，多數人也會將香水噴灑在衣服上，企圖使香氣更濃烈！請注意～這個小習慣不只會在衣物上殘留痕跡、留下黃漬，身上的香水味還會像不小心把香水整瓶打翻在身上般強烈、有侵略感！

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