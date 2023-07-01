2023熱門品牌瑜珈褲大比拼！除了Lululemon呢3個品牌一樣超出色

瑜珈褲既舒適又方便做運動，近年已經成為眾多女生必備的時尚單品。市面上的瑜珈褲品牌多到眼花撩亂，記者就尋覓了最熱門的四個品牌親身測評。除了Lululemon、Alo Yoga之外，仲有這2個品牌也很不錯！立刻看看吧！



1、Her Own Words 中強度高性能腰頭高腰運動緊身褲

物料成分 ：62%錦綸和38%氨綸

價錢：$428

以「舒適」為宗旨的Her Own Words確實貫徹至產品設計內，今次測評的「中強度高性能腰頭高腰運動緊身褲」親膚度十足，柔軟程度亦是四款當中最高的一款，能夠非常好地貼合身體。唯有厚度較薄，適合在室內做瑜珈或其他運動時候穿著。

2、Alo Yoga 針織人造褲

物料成分：87%尼龍 13%氨綸

價錢：$970

購買方法：FARFETCH

以「顏值」搶先爭奪眾多女生目光的美國品牌Alo Yoga，相信有很多女生都不會陌生。今次記者挑選的是更能配合出街需求的款式——喇叭型設計。超高腰褲頭真是收小腹的最強「武器」，視覺上也能營造「大長腿」的效果，而向前喇叭開叉的設計既時尚又實用，可以搭配不同的鞋款之餘又透風。

3、Lululemon Align™ 高腰褲 24" Asia Fit

物料成分：80% 尼龍，20% 萊卡彈性纖維

價錢：$880

購買方法：lululemon

Align系列作為Lululemon的皇牌系列，果然沒有讓人失望！Asia fit在柔軟程度、舒適感、厚度方面是非常能夠平衡到運動同出街的需求，舒適感和上身效果都是剛剛好。腰位還有個隱藏的口袋仔，可以放卡片。

4、Sweaty Betty 高腰強力緊身褲

物料成份：62%聚酰胺 38%彈性纖維

其他款式：Selfridges｜FARFETCH價錢：$975HKD

Sweaty Betty的優點也很明顯，就是彈性和支撐力比較高，非常緊貼身體，所以提臀同收小腹效果較出色，極適合平時做高強度力量訓練穿著，而特別的地方是兩邊都有側袋，很不錯的設計。

瑜珈褲提供：

Her Own Words、Lululemon、Sweaty Betty @ KURIOS、Alo Yoga @ KURIOS