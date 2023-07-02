顯白穿搭｜黃皮女生5大禁忌配色　裸色最伏　白色這樣搭才不顯髒

單品配件再好看，要是不適合自己也沒辦法搭配得好，還有可能顯髒、顯邋遢，我們亞洲人普遍皮膚都偏黃調，也容易暗沉，除了靠化妝改善以外，穿搭的色系就更加重要了。



搭配的好就是膚白貌美小仙女，搭配的不好就是弄巧成拙，想成為不NG女孩的姊妹們，一定要仔細做筆記喔！

偏黃肌女生5大穿搭色彩禁忌，揀對顯白顏色的衣服，謝絕灰黃暗沉氣息！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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禁忌一：純白色

白色雖然是包容性最強的顏色，搭配什麼顏色都不會突兀，但也因為純白色亮度、明度較高，就更容易顯得皮膚黑，也會讓人有膚色黯沉的錯覺。如果各位想當純情少女穿搭白色單品，可以挑米白色系，或是偏杏色調的白，加入同色系但不同色的內搭單品做變化，不僅較有時尚感，也不會因為過亮的色調搶走本人的風采喔！

禁忌二：亮藍色

喜歡歐美系穿搭的女孩應該都對亮藍色的配件有所接觸，雖然有時候想告別一成不變的黑白色調，但也千萬不能搭錯！高飽和度的亮藍色會讓皮膚的蠟黃感更明顯，而喜歡藍色系的朋友們可以試著挑選灰藍、淺藍，或是最近很流行的「寶寶藍」，看上去更有活力，也有陽光活潑的少女感喔！

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禁忌三：亮紫色

紫色系也是這幾年很流行的顏色，許多韓國團體的主視覺也會使用紫色，給人一種浪漫、溫柔的感覺，紫色調不論是春季、冬季都是熱門色，但唯一缺點就是很需要挑選，因為太亮、太深的紫色很不適合黃皮膚，也容易變的老氣，想維持青春少女感就要挑選淺一點的粉紫，才不會踩雷喔！

禁忌四：螢光色

想挑戰時尚的螢光色調嗎？但螢光色並不是每個人都適合的，十分的挑人穿，螢光色也會跟膚色形成強烈對比，沒有適當的搭配會使整個人的風格過於強烈，個人色彩被淹沒的感覺。小編建議大家可以讓螢光色的部分少一點，當作點綴即可，小單品的運用也會讓時尚感爆增喔！

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禁忌五：裸粉色

除非你的膚色白皙透亮，或是偏冷色調，否則暖色系的皮膚就會跟裸粉色融合在一起，遠看還以為沒穿衣服呢！和膚色沒有對比，也容易將整體視覺混在一起，整體顯得灰灰髒髒，一不小心就會讓皮膚更黑，建議選擇和膚色有明顯差距，或是帶冷色調的粉，才能將各位姊妹的仙氣保存起來啊！

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