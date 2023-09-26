穿搭教學｜2023秋季穿搭6大重點　agnès b.法式優雅展現時尚魅力

2023年夏季盛行色彩繽紛的多巴胺配色穿搭，而踏入秋冬季時尚圈除主打溫柔氣質的美拉德穿搭之外，百搭長青、低調內斂的法式穿搭更是本季穿搭密碼。agnès b.秋季系列，齊集知性優雅、經典復刻及街頭時尚，最適合喜歡在秋冬季嘗試多樣化和層次感穿搭的你。在秋冬正式來臨之前，以下為大家整理2023秋季法式時尚穿搭6大重點，永不過季又保暖之餘，亦能為你打造俐落時尚的形象。



法式優雅展現秋季魅力

法國女性與生俱來的獨特美，或多或少和當地自由開放的文化、隨性自在的生活態度有關。即使再日常、再普通不過的街頭穿搭，她們都可輕鬆呈現其美麗自信的一面，舉手投足之間更洋溢著成熟女性的自然率性、大方得體。

永不過時的法式時尚，衣著風格承接著復古精緻、乾淨舒適和慵懶鬆弛感。agnès b.主打優雅簡約設計，秋季系列在傳統法式優雅之中，加入經典復刻、街頭時尚風設計，完美展現現代女性的優雅得體、精緻知性、成熟嫵媚、隨性慵懶等多重面向。

2023秋季法式時尚穿搭6大重點

1) 整潔俐落的Clean Fit

「I Love the Night!」系列黑色外套(HK$5,390)及黑色半身裙(HK$3,390)，同一材質的西裝套裝，造型更和諧統一。(圖片由品牌提供)

本年時尚熱潮離不開Clean Fit穿搭，所需單品大多都是日常百搭實用的單品。風格主打簡約用色、修身版型又舒適的服飾，低調地呈現個人形象，打造充滿質感的優雅時尚。

配色簡單

除了強調無Logo、極簡設計之外，服飾配色上亦需要去繁就簡。配色上，盡量不要超過3種，選色上宜揀選沉穩的中性色系及低飽和配色如: 黑色、白色、灰色、杏色、大地色系、藍色等。視覺上看起來舒服，容易打造乾淨俐落感覺。

合身剪裁正裝

西裝外套、白襯衫、連身大褸等，都是秋冬上班穿搭必備服裝。要塑造優雅形象，就要避免選擇Oversize尺寸。大家可按自己身形優點選擇合適衣物，勾勒出身形「視覺比例」同時，亦可給人簡潔印象。上班一族可以選擇合身上身，如修身剪裁的西裝，突顯肩部線條。下身方面，可選打褶設計的西褲、A字裙或沙漏型長裙，再外加皮帶、粗腰封等細節，展現屬於成熟女性的嫵媚。

保暖質感兼備

秋涼天氣，不論是內搭、襯衫都需要有入冬氛圍感，貫徹Clean Fit的極簡設計、高搭配性及顏值之餘，亦需要保暖。大家不妨入手堅挺布料高領上衣、襯衫及外套，當作外搭增加造型層次感，保暖又時髦。

2) 活用layering技巧

「I Love the Night!」系列金色圓形印花短版上衣(HK$1,690) 及金色圓形印花短褲(HK$990)。綴以金色圓形印花加上品牌經典「b.」標誌的陶碟為設計靈感，以深邃的黑色為基調加入金色閃亮元素，展現神秘和浪漫感 。(圖片由品牌提供)

顯瘦又保暖的疊穿，一直都是秋冬必備穿搭。將多層次的顏色、衣物及圖案混搭，豐富穿搭風格，為轉季造型增添趣味。

經典配色

黑金配色的服飾CP值最高，百搭而且永不退流行，自帶高級氣場。以黑色為基調加入閃亮金色元素，融合中性剪裁設計，如西裝和闊腳西褲等，展現女性剛強自信美，職場精英必備。

鮮艷拼色

在優雅的黑色上加上搶眼的撞色層次設計，特別是黑色拼上鮮艷的紅或藍色，帶來強烈視覺衝擊，增添叛逆的玩味風格，為寒冷季節注入色彩、溫暖和活力，不甘平凡的潮人必備!

圖案條紋元素

「The Aqueduct」系列黑白拼色三角圖案外套(HK$4,390)，三角圖案外套以黑白拼色三角設計修飾上身線條，質感柔軟舒適。(圖片由品牌提供)

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萬年不敗經典黑白色系，應用在重複的紋理、對比的幾何圖案，呈現視覺動態效果和立體感，增加整體造型的街頭潮流感。

3) 隨性慵懶風穿搭

「The Forest」系列灰色連衣褲(HK$9,690)，簡潔低調，方便穿著。(圖片由品牌提供)

即使是簡約的經典單品，法國女人都可毫不費力就能打造充滿個人魅力的打扮。一件工人褲內搭素色衛衣或白恤衫，休閒又減齡。亦可外穿Blazer西裝褸、斗篷，中性配搭氣場盡現。直接打造充滿個性的獨特時尚感，不用苦惱如何配搭即可快速出門，又能展現身體線條，秋天慵懶起床風Must Have Item。

4) 毛毛單品/柔軟毛衣外套

「The Forest」系列圓領拉鏈毛衣(HK$7,390)，設有黑色、軍藍色及啡色可選。物料採用質地柔軟的茄士咩製造，順滑柔軟，簡約大方。(圖片由品牌提供)

鵝絨、棉質冷外套是法國女生衣櫥中不可或缺的單品。一件質感柔軟、剪裁寬鬆的冷外套，下身配襯一條窄身長褲，保暖又不顯臃腫。適當配上飾品，更可豐富整體穿搭，打造不同造型。鼓勵平日只穿黑白灰的女生，偶爾嘗試鮮色耀目的配搭，為生活增添小趣味，顯好氣色之餘，秋日慵懶感十足。

5) 輕盈小巧手袋

Voyage白色皮革單肩包，採用雅致復古設計，外形飽滿，不易塌陷變形，設兩款尺寸以供選擇，大方實用。(圖片由品牌提供)

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法國女生最愛優雅輕盈的設計，無論上班或約會，她們都必備一個法式復古風小手袋，配上簡約俐落線條設計，易於配襯又可點綴造型。簡約中帶有穿搭心思，展現都會女性注重細節的知性魅力。

顏色選擇方面，秋季輕法式風穿搭注重雅緻和自然，選色時揀選柔和、中性調，如米色、灰色、白色和粉色、深藍色和棕色，增添氣質。如果平日喜歡穩陣低調打扮，可選黑色手袋，經典百搭又耐用，OL上班見客必買，每個女人都必須有一個。

小手袋配件推介

不論手袋大小，少不了一個容易將鈔票、卡片和收據分門別類地收納的銀包。摺疊設計加上多個間隔，非常實用，選色亦可按照手袋配色一樣，更能展現女生的精緻感。

6) 首飾搭配點綴造型

純銀女裝戒指（金色 / 銀色）HK$990 ;純銀女裝耳環一對（金色 / 銀色）HK$990。(圖片由品牌提供)

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秋冬造型以大地色系和黑白灰為主，精緻飾品成為提升穿搭質感的必備要素。金色飾品，深色調穿搭配上金色首飾，簡約而不簡單地做出層次搭配，輕鬆提升穿搭的高級感。

相對金飾而言，銀色飾品是沈穩內斂的質感之選。低調奢華的銀色，更能打造柔美婉約風格。金銀色飾品疊帶，存在感十足之餘，更是與眾不同，混搭出充滿個人風格的時尚造型。

售賣點：agnès b.全新女裝系列即日起於全線店舖及香港網上旗艦店公開發售。