ITeSHOP雙11優惠｜減價時尚單品3折起 買2件再8折 OL秋冬必入推薦

ITeSHOP由11月7日至11月13日舉行雙11限時優惠，多款減價時尚單品低至3折，買2件即享額外8折，多買多慳！《01女生》為大家精選了多款換季必入手推薦單品，由外套、冷衫、裙款到飾物都齊備，可以配襯出上班穿搭、周末假期輕鬆Outfit，準備幫衣櫃換季的大家一定要繼續看下去了！



今次ITeSHOP年度限時優惠共分兩個階段，首階段已完滿結束，隨即開始第2階段由11月7日至11月13日。一如以往，年度限時優惠大量產品將會低至3折發售，當中不乏I.T國際時尚潮流品牌，包括AMI、UNDERCOVER、JUNYA WATANABE MAN、Mihara Yasuhiro、MARKAWARE、JW ANDERSON、A.P.C.、JUUN.J、rag & bone，以及年輕潮流品牌i.t，如izzue、GRAMICCI、BEAMS、b+ab、AS KNOW AS、R.R.G.S等男女裝及飾物。立即睇以下換季必入手款推薦：

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由11月7日至13日，ITeSHOP將會進行第二階段的折扣優惠，ITeSHOP會員及非會員於I.T及i.t減價時尚單品即享低至3折優惠，買2件再額外8折。如果顧客於之前的前哨戰搶到$30免運費優惠券或現金優惠券，亦可以即場使用。另外，雙11限時優惠期間會員於ITeSHOP購買任何產品，更可享雙倍積分優惠。