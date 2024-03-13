兩名七旬九龍城寨無牌牙醫　轉至荔景開診所吸街坊客　涉兩罪被捕

兩名出身於九龍城寨的無牌牙醫，轉至荔景賢麗苑賢光閣經營兩間牙科診所至少5年以上，多數做街坊客，收費500元至過萬元不等。警方早前接獲線報，得知二人無牌經營牙科診所，今日（13日）下午「放蛇」扮顧客上門調查，拘捕兩名70歲男子，涉嫌「未經註冊而以牙醫身分執業」及「管有第一部毒藥」。據知，兩名被捕人均在九龍城寨長大，互相認識，但在賢光閣各自獨立經營一間牙科診所。



被捕男子蒙黑色頭套，被警員帶走。（翁鈺輝攝）

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葵涌分區雜項調查隊主管張家華督察交代案情指，葵涌分區早前接獲情報，顯示有無牌牙醫在荔景一帶營運。葵涌分區雜項調查隊及特遣隊聯同衛生署今日下午採取執法行動，針對兩間位於荔景賢麗苑樓上無牌牙醫診所。警方相信兩間無牌牙醫診所內有人假冒牙醫，替顧客進行一系列牙齒療程，包括補牙、杜牙根及洗牙等療程，絕對有可能對顧客的人生安全構成危險。

警方經過深入調查，今午派出兩名臥底警員，喬裝顧客到上址兩個單位搜證，當時機成熟，警員遂持搜查令搜查兩間無牌診所，發現兩間無牌牙醫診所內有大量牙醫工具、牙科儀器及受管制藥物等。經衛生署人員檢查後，警方確認檢獲的藥物，全部屬於《藥劑業條例》規管的「第一類部藥」。

行動中，警方拘捕兩名男子，分別姓鄭（70歲）及姓何（70歲），罪名是「未經註冊而以牙醫身分執業」及「管有第一部毒藥」。被捕兩男分別是兩間無牌診所的負責人。警方調查期間，兩名被捕人透露出身於九龍城寨。

警員帶走牙科手術床及一批儀器。（翁鈺輝攝）

記者會上，警方代衛生署作出呼籲，市民切勿光顧無牌牙醫，因為相關設備簡陋及欠缺衛生，不符法例規定的標準，對病人健康毫無保障。市民若有懷疑，應向衛生署查詢，並即時停止療程，以免對身體構成任何危險。警方呼籲市民應了解醫生的全名及查閲香港牙醫管理委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。

根據《牙醫註冊條例》，任何人如非註冊牙醫，而在香港以牙醫身分執業，即屬違法，一經定罪，最高罰款10萬元及監禁3年，而協助及教唆者同罪。