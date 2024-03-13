元朗男的士車尾箱藏大麻花斷正被捕　海關搜屋共檢$830萬毒品

海關周一（11日）在元朗進行反毒品行動，在一輛的士的車尾箱檢獲19.2公斤懷疑大麻花，隨即拘捕一名的士男乘客。關員翌日到被捕人位於元朗的處所搜查，檢獲不同類型懷疑毒品及一批毒品包裝工具；涉案毒品包括甲基安非他明（冰毒）、氯胺酮及大麻等，共重28公斤，總市值830萬元。被捕36歲非華裔男子已被暫控兩項販運危險藥物罪，案件於明日提堂。



海關檢獲共28公斤不同類型的毒品，總市值830萬元。（黃偉民攝）

海關周一（11日）下午在元朗進行反毒品行動，當晚8時許，關員截查一名由的士下車的乘客，並在車尾箱尋獲兩個行李箱，檢獲19.2公斤懷疑大麻花，遂拘捕該名報稱無業的36歲非華裔男子。

海關昨日（12日）到被捕人位於元朗的處所搜查，檢獲不同類型懷疑毒品，包括2.3公斤甲基安非他明、480克氯胺酮、300克海洛英、70克可卡因；亦搜獲不同類型的大麻，包括3公斤大麻精、1.9公斤草本大麻、數箱含有四氫大麻酚（THC）及含有大麻二酚（CBD）產品；並檢獲一批毒品包裝工具，包括電子磅及密實袋等。

關員檢獲不同類型的大麻，包括3公斤大麻精、1.9公斤草本大麻、數箱含有四氫大麻酚（THC）及含有大麻二酚（CBD）產品。（黃偉民攝）

海關表示，今次行動成功搗破一個位於市內的毒品分銷中心，阻止毒品流入市面；又形容販毒集團有「心計」，且分工有序。海關強調會加強執法，在各出入口口岸由源頭打擊毒品，並會在市內加強執法，阻止毒品流入市場。

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海關重申，大麻屬於危險藥物，除非符合條例特定要求，否則進口大麻產品屬違法。海關亦提醒市民，應多加留意食品的標籤，以免誤墮法網。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。