海關觀塘深水埗搗兩私煙倉　檢$100萬貨拘89歲翁及58歲婦

海關今日（13日）在觀塘及深水埗進行反私煙行動，拘捕兩名男女，包括一名年屆89歲的老翁，並檢獲共約21萬支懷疑私煙，市值約100萬港元，應課稅值70萬港元。兩人已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪，案件分別於3月27日在西九龍判裁法院，以及4月18日在觀塘裁判法院提堂。



行動中，一名58歲本地女子被捕。（梁偉權攝）

關員今早在觀塘崇仁街一幢唐樓附近，截停一名形跡可疑的女子，其後登上大廈一個單位調查，檢獲約17萬支私煙，市值約76萬元，應課稅值約56萬元，遂拘捕該名報稱無業的58歲女子。據悉涉事單位面積80呎，已營運2至3個月。海關表示，行動成功搗破一個私煙儲存及分銷中心，並相信涉案私煙主要供應予觀塘區一帶；涉案者為了減低風險，在街市附近租住單位，以活動頻繁及人流較多的地方作掩飾，企圖增加海關偵查難度。私煙的來源及去向仍有待調查，海關不排除有更多人被捕。

海關在觀塘崇仁街一個單位，檢獲約17萬支懷疑私煙，市值約76萬港元。（海關提供）

海關另在深水埗大南街一個分間單位內檢獲約4萬支懷疑私煙，並拘捕一名89歲報稱無業的懷疑涉案男子。

海關在深水埗大南街一個分間單位內檢獲約4萬支懷疑私煙，拘捕一名89歲老翁。（海關提供）

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。