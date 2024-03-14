18歲仔扮兒子呃九旬婦$8萬「保釋金」　食髓知味落網加監判3年半

馬鞍山一名94歲老婦於去年7月7日中午報案，指同日較早時接獲一名自稱是其兒子的男子來電，聲稱自己因涉及一宗傷人案而被警方拘捕，要求她準備8萬元「保釋金」，並會安排朋友代為收取。老婦不虞有詐，按「兒子」指示於同日將款項交予一名上門收錢的男子，惟其後她卻成功聯絡真兒子，始驚覺受騙。



不過，有人食髓知味再度來電索取10萬元，老婦遂立即報案。警方派員在老婦住所附近埋伏，發現一名青年現身收錢時，立即以涉嫌「詐騙」將其拘捕，交由沙田警區科技及財富罪案組跟進。

該名姓鄺（18歲）青年已被控一項「串謀詐騙」罪，昨日（13日）在區域法院提堂，並承認一項「串謀詐騙」罪。法庭強調，被告人在案中擔當重要角色，而有關電話騙案在本港十分猖獗，故法庭經審視後，批准控方的加刑申請，由原被判監32個月，加刑至42個月。

警方重申，詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。市民切勿以身試法。警方提醒任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求借錢及匯款，均有可能是詐騙案件，市民應核實來電者身份，提防受騙；此外，如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢；另外，請向身邊的親友，尤其是長者，分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一個受害者。