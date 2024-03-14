打鼓嶺木行意外｜孝順仔慘死父母崩潰　胞弟轟公司懶理：我好嬲！

今午（14日）打鼓嶺文錦渡路一間木行發生奪命工業意外，姓梁（43歲）貨車男司機卸運木材時，被一批約150條、重1.7噸的木材擊斃。死者父母等家屬趕抵認屍時，崩潰痛哭。胞弟受訪時直斥有關公司不負責任，對慘劇置之不理，「個老細仲話唔過嚟，我真係好嬲！」工權會批評，事主任職司機卻被要求搬運令人費解，僱主有否提供適當培訓及監察仍存疑問，促請有關方面承擔責任。



死者胞弟批評有關公司不負責任。（羅日昇攝）

據了解，姓梁（43歲）死者生前未婚，其胞姊及弟弟則已成家遷出，只剩他與父母同住，多年來極盡孝道，一直照顧及供養父母，一家人關係融洽，原本約定今個星期六上深圳參觀寵物展。胞弟慨嘆：「今朝仲傾緊偈，父母心情崩潰緊，我哋全家人關係好好，成日一齊去旅行，有個group會傾偈！」

胞弟透露，兄長生前任職中港貨車司機逾20年，身體一直健康，事發後有關公司未有任何通知，一家人直至兄長朋友來電始驚悉噩耗，趕抵時兄長已無力回天。家屬入內了解後，卻發現資訊混亂，完全不知道老闆是誰，胞弟炮轟：「公司推卸責任，我真係好嬲，嗰個又話唔係打我工，呢個又話唔係打我工，依一刻老細（貨車司機方面東主）仲話我唔過嚟，好不滿好不負責任，一個員工幫你打工，身亡咗，完全唔理！」

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胞弟續稱，兄長屬正職，有底薪及月薪出糧，但曾透露公司長期有拖糧情況，今次搬運木材亦是最近新工作，實際上他們仍未知兄長為那一間公司打工，「老細要你做，都冇得唔做‥‥‥有講過老細成日畀豬頭骨佢做！」現階段家人會先處理善後事宜，待睇勞工處及消防等處理後， 才考慮索償問題。

陪同家屬善後的工業傷亡權益會幹事謝姑娘稱，會方對慘劇深感難過，同時亦感到憤怒，去年9月21日洪水橋已曾發生類似慘劇，司機被吊運的預製組件壓死。據會方了解，事主當時獨自背對木方工作，有「飛機帶」懷疑斷裂，出事時傳出巨響，公司方面始知發生意外。會方質疑為何要求司機進行搬運工作，且今次現場未見吊運車輛，只見叉車，不確定當時運送木方過程如何，僱主有否提供適當培訓及監察仍存疑問。據悉，事件牽涉3間公司，會方促請有關方面承擔責任。

死者遺體由仵工舁送殮房。（羅日昇攝）

警方封鎖現場調查。（蔡正邦攝）

案發於今日（14日）中午12時許，一名姓梁（43歲）重型貨車男司機，在打鼓嶺文錦渡路一間木行搬運木材時，被墮下木材擊中頭部，當場不治。據了解，該批木材共150條，警方表示接獲上址職員報案，指事主在上址搬運木材期間，一紮共4米長、105厘米闊、70.4厘米高、重約1.7噸的木方從貨車拖架上塌下，梁男被擊中，頭部受傷，消防員趕抵證實他已死亡。案件列作「工業意外」處理，稍後會驗屍確定死因。 勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。