警挫黑幫氣焰掃場拘19人包括14歲仔　連搗武器庫非法賭場及毒品倉

黑幫傷人案猖獗，其中周三（13日）凌晨，屯門、元朗及天水圍接連發生三宗截車斬人案。警方表示，有組織罪案及三合會調查科人員昨日（13日）及今日（14日）展開一連串反三合會行動，打擊三合會及其非法活動。經情報搜集及深入調查後，成功搗破相信由三合會操控的一個武器庫、一個非法賭場及一個毒品儲存倉庫，拘捕19人，並檢獲100萬元毒品及武器。當中，一名14歲男童涉販毒被捕。\



（警方提供）

警員今日於粉嶺一住宅單位搗破一個武器庫。一名32歲本地男子涉嫌「藏有攻擊性武器」及「無牌管有槍械」被捕。人員於現場檢獲兩把開山刀、一把牛肉刀、一把鋸架刀及一支棒形電槍。

警員今日亦於油麻地一住宅單位搗破一個非法賭場。單位內10名本地男子、一名內地男子、兩名非華裔男子及三名本地女子，年齡介乎32至44歲，分別涉嫌「經營賭博場所」」及「在賭博場所內賭博」被捕。人員檢獲港幣4千元現金及大量賭具。

另外，警員昨日在深水埗一住宅單位搗破一個毒品儲存倉庫。單位內一名14歲的本地男童及一名20歲的本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。人員從單位內檢獲約1.3公斤懷疑海洛英、19.7公斤可疑白色粉末及一批毒品包裝工具。檢獲的懷疑毒品市值約100萬元。

有組織罪案及三合會調查科亦聯同新界北總區人員在3月13及14日採取反三合會行動。行動中，人員共拘捕8男14女，年齡介乎25至51歲，涉嫌「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「經營賣淫場所」、「協助經營賣淫場所」及「違反逗留條件」。行動仍在進行中，警方不排除會有進一步拘捕行動。

警方重申，打擊黑社會、犯罪集團及有組織罪行是警務處處長首要行動項目之一。警方絕不容忍涉及三合會的非法活動，亦會繼續不遺餘力，以情報主導的方式打擊三合會及堵截其收入來源。