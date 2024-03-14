深水埗車禍．車cam｜可疑車剷行人路　目擊者：阿婆撞上天打觔斗

深水埗今晚（14日）發生嚴重車禍，一輛白色私家車連環撞向多輛車及一名女途人，女傷者重創昏迷送院；肇事司機則逃去。消息稱，肇事私家車因違泊問題被警方截查時，突開車逃走。《香港01》獲得3段車cam影片，可見衝鋒隊人員上前了解時，可疑車即高速逃去，並鏟上行人路，有途人被撞飛出馬路；其後可疑車高速掟彎，由欽州街轉入元州街猛撼七人車。其中一名無辜遭殃的司機稱，被撞女途人「上咗天空，打咗兩個觔斗落翻嚟！」



衝鋒隊上前截查時，可疑車高速逃去。（讀者提供片段截圖）

網上影片及讀者片段可見，一輛衝鋒車駛至青山道60號對開時，有多名警員落車行向後方，未幾便見白色可疑車衝前逃走，先撞向前面一輛中港車，一名警員一度伸手擋車無果。可疑車繼而剷上行人路，片中隱約可見有途人被撞飛出馬路。

另一段讀者片段則可見，肇事白色車高速掟彎，由欽州街轉入元州街，隨即猛撼一輛七人車，該車被撞至「打白鴿轉」橫亘路中，撞向行人路鐵欄。

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最先捱撞的中港車司機張先生稱，當時現場一帶交通擠塞，他於一輛巴士後方，路邊則泊有一輛的士「死車」，期間他準備切線，即見可疑車被警車截查，可疑車隨即撞開其座駕，繼而剷上行人路，撞飛一名女途人後始返回行車線，「個阿婆（傷者）上咗天空，打咗兩個關斗落翻黎，攤喺地下！」

傷者倒臥馬路中。（讀者張先生提供）

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警方封鎖現場調查。（梁偉權攝）