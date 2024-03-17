元朗綠Van不顧而去｜連撞3車後司機直駛車房　職員：佢成個人呆哂

今日（17日）12時許，一輛往來元朗及白沙村的39號綠色專線小巴在短短十分鐘之間，先後撞到小巴、九巴及私家車，惟涉事小巴不顧而去，反而自行駛至一間車房維修，最終被警方截獲。小巴男司機涉嫌危險駕駛被捕。



首宗意外發生在青山公路潭尾段凹頭迴旋處，當時涉事小巴撞向另一輛綠色專線小巴，後者車內1男2女乘客（39至81歲）受傷，被撞的綠色專線小巴停在迴旋處旁，惟涉事小巴未有停車，在迴旋處兜一圈後再次撞上該綠色專線小巴，然後駛走。其後涉事小巴駛至青山公路元朗段9號再撞到一輛九巴，又沒有停下。最後在元朗安寧路38號撞到一輛七人車。涉事小巴逕自駛往大棠路一間車房維修。警員最終在車房截獲小巴，並以涉嫌危險駕駛拘捕男司機，現正向司機問話。

車房職員表示，涉事司機事前並無通知站頭及車房，就直接駕車駛至車房。職員指：「可能佢撞咗幾架（車），都驚呀，佢成個人都呆哂啦。」



現場所見，涉事小巴車頭擋風玻璃碎裂，車頭燈及泵把鬆脫。至於元朗安寧路38號被撞的七人車停在路邊，車尾遭撞凹，現場地上亦遺下玻璃碎及汽車零件碎片。