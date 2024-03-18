海關嚴打私煙月內破1,361案　檢$2.7億私煙雪茄等拘1,314人

政府2月28日宣布增加煙草稅，海關自2月19日起進行代號「風暴」反私煙行動，截至3月14日近一個月內，已偵破1,361宗案件，檢獲6,100萬支懷疑私煙、約8,340克雪茄及約540克製成煙草，估計市值共約2.7億元，應課稅值共約1.9億元。行動中，海關拘捕1,314人，年齡介乎17至89歲，並扣查9輛懷疑用作分銷私煙的車輛。海關更首次搗破以商場店舖作私煙儲存倉的案件。海關強調，會繼續因應情況，增撥資源打擊私煙活動，呼籲市民切勿以身試法。



海關自2月19日起進行代號「風暴」的反私煙行動，截至3月14日已偵破1,361宗案件，檢獲6,100萬支懷疑私煙、約8,340克雪茄及約540克製成煙草，估計市值共約2.7億元，應課稅值共約1.9億元。（馬耀文攝）

海關在機場、港口、陸路、鐵路及渡輪各口岸加強搜查入境旅客，截至3月14日，各口岸已檢控56名年齡介乎22至80歲的入境旅客，並檢獲約8.5萬支私煙及950克雪茄，市值43萬元、應課稅值約28萬元。海關鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政指出，當中內地及香港旅客各佔約一半，他們攜帶較大量私煙，「起碼有成幾千條」。

海關自2月19日起進行代號「風暴」的反私煙行動，截至3月14日已偵破1,361宗案件，檢獲6,100萬支懷疑私煙、約8,340克雪茄及約540克製成煙草，估計市值共約2.7億元，應課稅值共約1.9億元。（馬耀文攝）

除檢控外，海關在口岸另向1,172名介乎17至83歲、涉嫌攜帶私煙入境的旅客罰款。當中涉及19.9萬支私煙、740克雪茄和540克製成煙草，市值86萬元、應課稅值63萬元，罰款金額達550萬元。歐陽文政舉例，一名旅客在扣除免稅優惠後，額外攜帶一條共200支私煙，本身價值500多元，被揭發後，除定額罰款2,000元外，亦要繳付超額攜帶私煙所值稅款的5倍、即3,306克，總罰款金額達5,306元。

一名旅客在扣除免稅優惠後，額外攜帶一條共200支私煙，香煙本身價值500多元，但罰款總金額達5,306元。（馬耀文攝）

行動期間，海關發現入境旅客通常用背囊、行李箱或環保袋收藏大量私煙，關員只要用X光檢查已可輕易發現；另有部分人用內衣、腰封、襪管，甚至特別縫製的背心或衣物收藏私煙。海關會繼續密切留意各管制站私煙活動情況，並加強抽查入境旅客，繼續打擊私煙活動。

海關發現入境旅客通常用背囊、行李箱或環保袋收藏大量私煙。（馬耀文攝）

至於在市內的私煙活動，海關港口及海域科人員2月29日在葵涌海關大樓驗貨場，抽查一個由台灣抵港、報稱載有急凍食品的40呎貨櫃，檢獲950萬支私煙，市值4,300萬元、應課稅值3,100萬元。

海關2月29日在葵涌海關大樓驗貨場，抽查一個由台灣抵港、報稱載有急凍食品的40呎貨櫃，檢獲950萬支私煙，市值4,300萬元、應課稅值3,100萬元。（馬耀文攝）

另外，海關亦在行動中搗破10個私煙倉，其中4個位於元朗、2個位於深水埗，另外屯門、荃灣、葵涌和觀塘各有一個。而在3月6日與警方的聯合行動當中，海關與警方搜查落馬洲新田4間貨櫃屋，檢獲600萬支私煙，市值2,600萬元、應課稅值1,900萬元。海關稅收罪案調查科監督劉良智表示，4間貨櫃屋相信有關連，惟案中暫未有人被捕，海關正繼續調查案件。

海關在元朗的貨櫃屋搗破大型私煙儲存倉。（馬耀文攝）

海關亦發現不法分子除利用迷你倉及劏房，亦會用小型住宅單位及商場店舖存放私煙以逃避偵查。海關於3月7日，在荃灣搗破首宗利用商場店舖作私煙倉的案件，在兩間格仔舖檢獲共50萬支私煙，拘捕一名64歲無業漢，相信他負責管理該兩間格仔舖，並會由倉內提取私煙出外售賣。另外海關於3月13日搗破觀塘崇仁街一個唐樓單位私煙倉，檢獲17萬支私煙，拘捕一名58歲無業婦，估計該私煙倉已運作約2至3個月。

海關在「風暴」反私煙行動期間，搗破10個位於不同地區的私煙儲存倉。（馬耀文攝）

海關並針對私煙活動活躍區份、例如深水埗、觀塘、荃灣、屯門等加強執法，共拘捕70名男女、包括49名私煙買家及21名賣家，被捕人每次交易的私煙介乎100支至4,400支不等。海關另與衛生署控煙酒辦公室進行13次聯合行動，打擊公屋派發私煙傳單及買賣私煙活動，其間拘捕一名派發傳單的14歲男學生，個案已轉交控煙酒辦跟進。

劉良智指出，海關在近4周的行動期間，已檢獲市值逾2億元的私煙，截斷市內多個分銷私煙的供應鏈，並偵破多宗私煙買賣交易，彰顯海關打擊私煙的能力及決心。第二階段「風暴」行動緝獲私煙數量多於首階段（2月19至28日），他稱是因為第二階段行動比首階段多5天，且私煙集團因估計會增加煙稅而事先囤積大量私煙，以便加稅後供應市場。行動結果顯示海關打擊私煙策略湊效，而加煙稅後未見市內私煙活動增加，海關會密切留意私煙集團會否繼續增加貨源以支援市場。

海關在接近4周的「風暴」反私煙行動期間，檢獲市值逾2億元的私煙，海關稅收罪案調查科監督劉良智（左）及海關鐵路及渡輪口岸科副總指揮官歐陽文政交代行動詳情。（馬耀文攝）

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。海關呼籲市民切勿以身試法。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。