警全港打擊交通違例　司機屯門仁政街右轉斷正被罰$450嘆：都幾貴

警方應早前預告在全港進行大型執法行動打擊違例駕駛，今（18日）午11時起派出交通警分別於觀塘道、開源道交界迴旋處及屯門仁政街、德政圍交界執法，打擊司機及行人違例。



行動開始後首一小時，屯門仁政街、德政圍交界有3名司機於違反不準右轉規則，因沒有遵從道路標記被檢控，罰款450元。有被票控司機認為路牌指示不清晰，加上不熟路而「中招」，直嘆「畀$450，真係學費，唉，呢堂課都幾貴。」



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鑒於屯門仁政街、德政圍交界曾發生車輛右轉撞到途人的意外，今早11時交通警在相關路段執法，先後3名司機被票控。因右轉駛入德政圍被票控的譚先生指，平日少經過上址，當時因指示牌被雜物及人遮擋而無留意，「見到可以轉彎我就轉彎」所以中招，直嘆「畀$450，真係學費，唉，呢堂課都幾貴」、「揸十幾年車都未試過，見好多人都係咁轉，今次第一次，真係冇辦法」。

譚先生認為應改善路牌指示「整大啲不可右轉」，令駕駛者更清晰。雖被檢控，但譚先生指警方解釋清楚並理解，「佢做嘢我都支持佢嘅，執法就，係錯就錯啦無辦法」。

交通警亦於觀塘道、開源道交界迴旋處執法，打擊不小心駕駛、沒有讓斑馬線上的行人先行、超速駕駛、駕駛時手持手提電話、酒駕毒駕、及違反交通燈和標記及亂過馬路，暫無車輛及行人被檢控。

警方早前表示，會在今（18日）起進行全港性的大型執法行動，針對以下與駕駛者相關的違例事項：

‧不小心駕駛

‧沒有讓斑馬線上的行人先行

‧超速駕駛

‧駕駛時手持手提電話

‧酒後駕駛及毒後和藥後駕駛

‧與交通燈、交通標誌及路面標記相關的違例事項等



警方表示，行人胡亂過馬路亦是造成嚴重或致命交通意外的主要原因，警方會同時打擊行人的違例行為，以加強對巿民的保護，提升道路安全。違規過馬路會被票控，一律罰款2,000元。

警方呼籲行人善用「行人四寶」，包括行人過路燈、斑馬線、行人隧道及天橋，並必須遵守交通燈號及規則，切勿在車與車之間橫過馬路或接近大型車輛的盲點。駕駛者亦須加倍留意周遭的交通情況及仔細察看盲點，確保車輛四周安全才開車，時刻保持專注、忍讓和守法。