先壓縮再入袋抽真空掩氣味　海關截內河船檢一公噸乾魚翅值$500萬

周五（15日）晚上10時35分，海關在香港西北水界發現一艘前往澳門的內河船涉嫌進行走私活動，派出區域巡邏船截查後，懷疑船上一個貨櫃內有乾坤，遂將船押到屯門內河碼頭搜查後，在貨櫃內檢獲約1,000公斤（一公噸）未列艙單的乾魚翅，估計市值500萬元。海關表示，不法份子會將魚翅壓縮再放入透明袋內抽真空；另外一些未有抽真空魚翅亦會以雙層膠袋包裝，企圖掩蓋所散發的氣味逃避偵查。案件仍在調查中，暫無人被捕，不排除該批貨物最終運往內地。



行動中，海關檢獲約1,000公斤未列艙單的乾魚翅，估計市值500萬元。（陳浩然攝）

海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，當時接獲有組織罪案組的情報，懷疑一艘前往澳門的內河船涉嫌進行走私活動，遂派出區域巡邏船監控及追蹤該艘內河船。陳續指，由於當時正值晚上，加上能見度比較低關係，大大增加海關監控及追蹤該船的難度，但經海關嚴密監視及雷達設備協助下，成功掌握該船的出航動態，當內河船駛近西北面水界準備離開香港水域時，海關隨即採取行動，最終於10時35分，海關在西北面水界截停有關船隻。

關員登船搜查，發現船上有5名內地船員，並載有19個貨櫃，經核實載貨清單的資料後，對一個報稱載潤滑油、護膚品及化妝品的貨櫃有所懷疑，其後於（16日）凌晨時份，押送船隻到屯門內河碼頭，作進一步搜查。陳景鋒稱，經查驗後，發現貨櫃內藏有1,000公斤未列艙單乾的魚翅，案件隨後交由有組織罪案調查科跟進。陳續指，海關於一個月內破獲5宗涉及利用內河船走私活動案件，並會繼續加大海上巡查的力度，全方位打擊不法份子利用水路進行走私活動。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，案件仍在調查中，暫時未有人被捕，而海關將會繼續該批貨物來源及最終目的地，不排除貨物最終會運返內地再作銷售。胡雪兒續稱，經海關大力打擊海路走私之後，不法份子不斷改變走私模式，以本次案件為例不法份子，首先將魚翅進行壓縮，然後放入透明袋內，再將透明袋內抽真空；而另外一些沒有抽真空的魚翅亦放入雙層膠袋之中，企圖掩蓋魚翅所散發的氣味，逃避海關偵查。胡雪兒又指，同時海關亦留意到不法份子利用「螞蟻搬家」的形式，不斷將魚翅分批出口。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款2百萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。