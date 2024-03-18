南華體育會電腦伺服器遭黑客入侵　會方報警及通報私隱專員公署

南華體育會今晚（18日）在facebook表示，其電腦伺服器於昨日（17日）遭未經授權的第三方入侵，會方已立即採取應對措施，關閉受影響的電腦設備，以保護會員的個人資料安全，包括姓名、出生日期、身份證號碼及地址。南華會對事件深感遺憾，並已報警處理及向香港個人資料私隱專員公署通報事件，亦已啟動應急計劃，並將通知受影響的會員。不過，南華會強調至今未發現任何證據顯示個人資料遭洩露。會方提醒會員提高警覺，以防範可能外洩的資料被濫用、誤用、惡意或非法使用。



南華會嚴厲譴責任何形式的網絡犯罪行為，並全力配合執法部門的工作，亦對此次入侵事件深表抱歉，將盡一切努力確保此類事件不再發生，我們已立即採取行動，與專業的資訊安全團隊及專家合作，對伺服器進行全面檢查和修復。會員如有疑問，可通過該會為事件設立專屬電郵（cybsec@scaa.org.hk）與南華會聯繫。會方將通過官方網站和其他渠道，持續向會員提供更新和進一步資訊。南華會向受影響會員道歉，強調將不遺餘力地加強我們的安全措施，以確保會員資料的安全並恢復會員對我們的信任。