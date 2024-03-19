元朗電纜鬆脫｜高壓電纜掉下　橫跨行車天橋　打中小巴及燈柱

今日（19日）中午12時29分，一名小巴司機報案，指駛經青山公路元朗段時，疑有電纜損毀鬆脫，由高處墮下，擊中其小巴車頂及一支燈柱。事件中沒有人受傷，小巴其後被拖走維修；而燈柱則折斷塌在凹頭交匯處對開行車線，令路面受阻。中電表示，事發時承辦商正為40萬伏特供電系統更換架空電纜，其間一條沒有帶電的電纜下墜，導致意外。



由現場圖片可見，一條高壓電纜鬆脫垂下，橫跨行車天橋，有車輛受阻停在路中；而被打中的燈柱，則在約1.5米高位置切斷，塌落行車線。

警方接報到場，首先將損毀的燈柱移上草坪，稍後再由工人抬走。中電人員亦隨後到場，當中有工程人員爬上一座電塔，在電塔的頂層檢查維修。可見電塔有配件垂下，但暫未知是否本來用作拉緊肇事高壓電纜。

小巴車頂近車頭位置，被電纜擊中損毀。（Wingsze Ma）

中電回覆《香港01》查詢表示，今日中午約12時21分，中電的承辦商於元朗為40萬伏特供電系統更換架空電纜，其間一條沒有帶電的電纜下墜，影響近凹頭交匯處地面的燈柱及附近一條1.1萬伏特架空電纜，並導致一部途經交匯處的車輛受損。事件中無人受傷。

由於當時1.1萬伏特架空電纜受損，附近68個客戶的電力供應受影響，當中47個客戶於下午1時09分恢復供電，餘下21個客戶亦已於下午約2時復電。中電就事故對客戶及公眾造成不便表示歉意，又稱工程人員正調查事故原因及採取適當跟進行動，亦已就事件通知相關政府部門。

受事件影響，由青山公路–潭尾段通往青山公路–元朗段的支路天橋，唯一行車線一度封閉；青山公路–元朗段（來回方向）近錦田公路的部份行車線亦曾封閉。道路其後已解封。

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