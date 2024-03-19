元朗電纜鬆脫．車cam｜電纜扯斷燈柱嚇窒司機　貨van的士險遭殃

元朗今日（19日）中午發生罕見意外，一條高壓電纜疑鬆脫跌下，駛經青山公路—元朗段的一輛紅頂小巴被擊中，一支燈柱折斷。事發一刻車cam片段曝光，可見當時電纜已墮下至貼近高架橋橋面，一輛紅頂小巴駛經，車頂路線牌勾到電纜；電纜繼而擊中橋下的燈柱。燈柱在離地約1.5米處折斷，「折腰」墮地時燈罩更幾乎擊中駛經的一輛客貨車及的士，電纜則在半空「吊吊揈」，片主見狀嚇至「嘩」一聲，立即收慢，避過一劫。



高壓電纜懷疑鬆脫塌下，駛經青山公路元朗段的一輛紅頂小巴，車頂路線顯示牌勾到電纜（箭咀示）。（讀者提供/元朗生活誌影片）

事發在中午約12時29分，涉事紅頂小巴司機報案指，駛經青山公路—元朗段時，有電纜疑損毀鬆脫，由高處墮下，擊中其小巴車頂及一支燈柱。事件中幸無人受傷，遭擊毀的燈柱則橫亙下方行車線。警方接報到場後，將損毀燈柱移上草坪，稍後再由工人抬走。中電人員隨後到場，有工程人員爬上一座電塔，在電塔頂層檢查維修，可見電塔有配件垂下。

小巴車頂近車頭位置，被電纜擊中損毀。（Wingsze Ma）

中電回覆《香港01》查詢表示，今日中午約12時21分，中電的承辦商於元朗為40萬伏特供電系統更換架空電纜，其間一條沒有帶電的電纜下墜，影響近凹頭交匯處地面的燈柱及附近一條1.1萬伏特架空電纜，並導致一部途經交匯處的車輛受損。事件中無人受傷。

由於當時1.1萬伏特架空電纜受損，附近68個客戶的電力供應受影響，當中47個客戶於下午1時09分恢復供電，餘下21個客戶亦已於下午約2時復電。中電就事故對客戶及公眾造成不便表示歉意，又稱工程人員正調查事故原因及採取適當跟進行動，亦已就事件通知相關政府部門。

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