長沙灣學童欺凌｜14歲男學生涉襲擊被捕　13歲捱打男生往醫院求醫

長沙灣官中九龍工業學校爆出學生欺凌事件，片段今日（19日）在網上瘋傳，可見一名男學生在班房內「企定定」捱打，遭另一名較高大的男同學「起飛腳」猛踢、抱摔「撻生魚」、扯頭髮撳頭兼「爆粗」辱罵。

警方今晚回覆《香港01》查詢表示，於今日接獲報案，指一名13歲男童於上周五（15日）在長沙灣區的就讀學校內，被另一名男童毆打，他腰部疼痛，前往明愛醫院求醫，情況穩定，並無大礙。警方經調查後，今晚約9時在深水埗區內拘捕一名14歲男童，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」，現正被扣留調查。案件由深水埗警區刑事調第二隊跟進處理。



事主一度爬起身，再遭對方抱摔「撻生魚」落地，頭部撞向地面。（網上影片截圖）

涉事學校為長沙灣道322至334號九龍工業學校。校方回覆《香港01》查詢時表示，得悉有關事件後，已立即嚴肅跟進，並已於今早報警處理；校方同時已立刻安排訓輔老師及社工，支援受影響學生。教育局表示，非常關注有關事件，得悉後已即時向有關學校了解情況。據悉，學校已向警方報案，並啟動危機處理小組處理事件。局方會繼續與校方緊密聯繫，並提供適切支援。

教育局強調絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，會嚴肅跟進每宗個案。教育局發出的指引，清楚列明學校處理欺凌事件的原則，以及處理程序、方式及跟進工作。學校必須以教育、輔導和保護學生為出發點，以積極認真的態度處理每宗校園欺凌個案。

相關片段今日（19日）在網上瘋傳，可見某班房內有一名男學生「企定定」捱打，遭一名較高大的男同學「起飛腳」猛踢，他失平衝跌倒地上，更撞向枱櫈；事主一度爬起身，復遭對方抱摔「撻生魚」落地，頭部撞向地面。事主全程未有還擊，其後跪於地上捱罵，再遭對方扯頭髮、撳頭兼「爆粗」辱罵，在場雖有其他同學，但均就手旁觀，未有制止；片段就此結束。

據悉，案發於上周五（15日），兩名學生13至14歲，為同班同學；該校有學生表示得悉事件，並透露涉事兩名學生均就讀中二，認為「唔應該打人」。

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