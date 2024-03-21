海關元朗搗兩鐵皮私煙倉拘一男　檢1400萬支私煙值$6,300萬

海關今日（21日）於元朗區反私煙，下午先後在公庵路、竹攸路突擊搜查兩個鐵皮倉，各檢獲700萬支私煙，估計市值約6,300萬元，應課稅值約4,628萬元。行動中，海關拘捕一名管理倉庫的38歲本地男子。



海關今日（21日）於元朗區執行反私煙行動，總共檢獲1,400萬支懷疑私煙。（梁偉權攝）

海關稅收罪案調查稅收調查第一組調查主任趙啟榮指，不法分子利用極為偏僻的鐵皮倉收藏私煙，不惜工本租用不同地方，以減少被搜獲的損失。海關發現，檢獲私煙用原箱包裝，不排除會再分銷，供應本地市場 。人員於兩倉庫檢獲的私煙牌子相似，相信兩個鐵皮倉有關連。海關將繼續調查該批私煙去向來源 ，不排除更多人被捕 。

隨著煙草稅增加，海關會全方位打擊各層面的私煙活動，並提醒市民買賣私煙同屬違法。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。