中環藥房両變錢劏內地客　珍珠草磨粉索價$10萬　海關拘男店員

海關昨日（20日）接獲內地旅客舉報，指前日於中環一間藥房選購保健品時，男店員向他推銷3款中藥材，其中兩款有提及以「両 」作為計價單位，另一款「珍珠草」卻只提及680元及1280元兩個價格。事主未有為意，選擇1280元價格後，店員建議他購買8両，隨即磨粉，埋單卻指以「錢」為計價單位，索價102,400元，比預期總價格高出9倍，事主無奈繳款。海關經調查後，今日（21日）拘捕涉案一名男店員，他涉嫌違反《商品說明條例》。



中環一藥房以不良營商手法向旅客推銷藥材，將藥材磨粉後賣貴10倍價錢。（陳浩然攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳易呈表示，昨日接獲內地旅客舉報，指中環一間藥房以不良營商手法向他銷售中藥材。受害人在周二（19日）到涉事藥房選購保健品時，一名男店員指他有健康問題，借機向他推銷3款藥材，其中兩款藥材有提及以「両」作為計價單位；但當提及「珍珠草」時，只提供680元及1,280元兩個價格，沒有提及計價單位。受害人選擇了1,280元的價錢購買，男店員再建議他購買8両份量，期間受害人多次向店員查詢總價，男店員均未有回答。

其後，男店員將該中藥材磨粉，磨成粉後男店員始告知受害人「珍珠草」是以「錢」作為計價單位，價格就是102,400元，比預期10,240元的總價高出9倍，最後於店員要求下，受害人無奈地支付款項。海關經調查後今日（21日）採取行動，拘捕一名31歲男店員，他涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法。

中環一藥房以不良營商手法向旅客推銷藥材，將藥材磨粉後「両變錢」賣貴10倍。（陳浩然攝）

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海關表示，十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。

海關重申，根據《條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即觸犯《條例》中誤導性遺漏的罪行。最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。