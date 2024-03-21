葵涌醫院地盤工業意外｜建築署：管工疑墮斃　署長李翹彥深表難過

葵涌醫院第二期重建地盤今午（21日）發生奪命工業意外，一名男工人被發現頭部重創倒地，當場不治。建築署表示，死者為一名年約30歲的男管工，疑從工地高處墮下。署長李翹彥就該名承建商員工離世深表難過，並向死者家屬致以最深切的慰問。署方已要求承建商向死者家屬提供適切協助，亦會全力協助相關部門調查事故原因，相關的工程已經暫停，直至署方確認承建商已採取所需措施，確保工地安全。建築署亦會立刻就其轄下所有工地高處作業的安全要求發出提醒及持續監察。



承建商瑞安建業早前回覆《香港01》查詢時表示，公司對事件高度重視，並感到非常難過。意外發生後，公司管理層立刻聯同項目主管趕往現場跟進。經了解得知，死者為為分判商公司管工，公司正全力配合有關部門調查意外原因。勞工處表示，處方在接報後已即時派員到場，正調查意外原因。

死者親友趕抵了解。

案發於今（21日）午5時40分，警方接獲報案，指荔景山路葵涌醫院重建地盤內，有一名男工人頭部重創倒地，救護員趕抵證實事主當場不治。現場消息稱，死者為地盤科文，在上址工作約3個月，懷疑從地盤高處墮下身亡，當時有配戴安全帶。工業傷亡權益會對事件感到難過，並已派員趕往現場，希望向家屬提供適切協助。

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1981年落成的葵涌醫院是一間精神科醫院。根據醫管局資料顯示，2016年葵涌醫院重建工程第一期獲立法會財務委員會批准撥款；第一期工程已於2018年7月大致完成；2019年展開第二及第三期工程，預計2025年竣工。其中第二期工程主要拆卸葵涌醫院所有現有大樓、興建新的主座和兒童及青少年座、在荔景山路興建升降機塔，塔上設有連接橋通往重建後的葵涌醫院主座及為受擬議葵涌醫院重建工程影響的瑪嘉烈醫院範圍進行改建和加建。

葵涌醫院新大樓的設計概念是以一個「治療村」為願景，提供以個人需要為本的優質醫療服務，有效治療病症，協助病人康復。重建後的葵涌醫院會與專職醫療人員和伙伴組織合作，成為提供、支援和協調各類精神科服務的中心。

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