警西九龍總區交通日　92名行人亂過馬路收告票　被罰$18.4萬

西九龍總區昨日（21日）進行「總區交通日」及代號「萬刃」（KNIFEBATCH）的行動打擊違泊。行動中，人員在深水埗、九龍城、油尖及旺角區的交通黑點採取聯合行動，針對涉及行人和駕駛者的不良習慣，例如：「不依交通燈號過馬路」、「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」、「沒有讓班馬線上的行人先行」，「駕駛時手持手提電話」，「非法進入黃色方格路口」和「不小心駕駛」等違法行為進行執法，以減少意外及確保道路暢通。人員於行動中亦在不同地方，包括斑馬線、黃色方格路口及禁區等使用流動攝錄器材，以提升執法效率。



行動中，警方共發出92張傳票，主要涉及「行人不依交通燈號過馬路」及「距離行人過路設施15米範圍內橫過馬路」等違例行為。此外，警方亦調派便裝人員進行執法。一旦發現行人胡亂過馬路，警方將不予警告即時作出票控。現時違例過馬路會被票控罰款2,000元，92人被罰18.4萬元。



而「萬刃行動」是警方為打擊嚴重違泊行為而組成的拖車專隊，並且將對不負責任的違泊車輛即時拖走。行動期間，人員共拖走27部造成嚴重阻塞的車輛。 是次行動的目標包括打擊雙行泊車、停泊在巴士站、行人過路處、道路轉彎位置及緊急車輛出入口等影響其他市民的違泊行為。

警方提醒市民，如果有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。 警方呼籲駕駛人士，切勿因一時之便違例停泊車輛。西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。