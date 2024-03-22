元朗鐵皮倉及多架車藏$1900萬私煙　男子駕車撞海關車輛逃走事敗

海關昨日（21日）凌晨於元朗及屯門反私煙，並在逢吉鄉一個鐵皮倉及多輛貨車上，共檢獲410萬支未完稅香煙，市值1,900萬元，應課稅值1,400萬元；海關扣查檢獲5輛用作分銷的貨車及一輛私家車。行動中，一名46歲貨車男司機企圖逃走，多次開車撞向海關車輛，最終被人員打破車窗制服。他涉嫌「處理未完稅香煙」及「阻礙海關人員執行職務」被捕，警方則加控一項「危險駕駛」，明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。



海關檢獲410萬支懷疑未完稅香煙，市值1,900萬元，應課稅值1,400萬元。（陳浩然攝）

海關昨日（21日）於元朗及屯門區進行反私煙行動，搗破一個位於元朗逢吉鄉的鐵皮倉，並檢獲4輛用作儲存分銷私煙的貨車。人員在倉內及貨車上，檢獲310萬支未完稅香煙；亦於貨倉外一輛私家車上，檢獲200支私煙。

搜查期間，海關發現一輛可疑貨車，並上前截查，該輛貨車沒有按指示停下，並多次撞向海關車輛，企圖逃離現場。海關人員作出口頭警告不果，打破其貨車玻璃，制服該名男司機。

46歲被捕男司機，涉嫌「處理未完稅香煙」及「阻礙海關人員執行職務」等罪。另外 ，警方到場調查，以涉嫌「危險駕駛」拘捕該名男子。案件將於明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂，海關相信男子在案中擔當運送角色。

經跟進調查，人員在一輛停泊於屯門興富街的貨車，再檢獲100萬支私煙。行動中，人員一共檢獲410萬支懷疑未完稅香煙，市值1,900萬元，應課稅值1,400萬元。海關共扣查5輛貨車及一輛私家車。

海關稅收調查第一組督察文永輝交代案件。（陳浩然攝）

海關稅收調查第一組督察文永輝指，私煙集團利用隱蔽偏僻的鐵皮倉作掩飾，增加海關識破難度，不法分子更利用多部貨車作儲存銷售，並不停轉換停泊位置，選擇在清晨作案，以為能減低海關警剔。另外，該批私煙包裝上有防水物料，相信由水路抵港，而私煙儲存倉僅短短運作一周。海關將繼續調查該批私煙的來源及去向 ，不排除更多人被捕 。

海關將會全方位打擊各層面的私煙活動，包括跨境走私、儲存分銷、販賣私煙等層面。海關提醒市民買賣私煙同屬違法。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。